Аренду Феликса за 9 млн евро без права выкупа предложили «Челси», «МЮ», «Арсеналу», «ПСЖ» и еще 4 клубам. «Синие» всерьез рассмотрят этот вариант

Жоау Феликс может покинуть «Атлетико» в январе.

«Атлетико» предлагает другим клубам арендовать 23-летнего футболиста за 8 млн фунтов (около 9 млн евро) без права выкупа. «Рохибланкос» хотят, чтобы зарплату Феликсу платил новый клуб. Она составляет 5,3 млн фунтов (около 6 млн евро) чистыми.

Жоау предложили «Арсеналу», «Челси», « », «Ньюкаслу» и «Астон Вилле», пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Чтобы интерес к Феликсу стал более конкретным, «Атлетико» придется пойти на уступки. Возможно, в арендное соглашение все-таки включат опцию. Претенденты на Жоау могут попытаться договориться о включении в договор обязательства выкупа по более низкой цене, чем опция.

«Атлетико» настаивает на том, что не будет продавать португальца ниже рыночной стоимости, и просит за него более 85 млн фунтов (около 96 млн евро).

Агент Жорже Мендеш, как и в случае с Криштиану Роналду, предложил Феликса нескольким клубам. На данный момент переход в клуб из Англии кажется наиболее вероятным вариантом. Также Жоау предлагали « », « » и «ПСЖ».

Европейские клубы высоко ценят талант Феликса, но почти все они сомневаются в необходимости его подписания. У них есть надежда на то, что позиция «Атлетико» в переговорах смягчится.

Отмечается, что главной целью « » остается вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.

Аренду Феликса всерьез рассмотрит « ». Он подходит клубу по многим параметрам, однако отсутствие опции выкупа в соглашении смущает лондонцев. Сейчас многое будет зависеть от «Атлетико». Чем меньше конкретных предложений по Феликсу у них будет, тем сильнее они будут готовы уступать.

В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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