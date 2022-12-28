Аренду Феликса за 9 млн евро без права выкупа предложили «Челси», «МЮ», «Арсеналу», «ПСЖ» и еще 4 клубам. «Синие» всерьез рассмотрят этот вариант

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Жоау Феликс может покинуть «Атлетико» в январе.

«Атлетико» предлагает другим клубам арендовать 23-летнего футболиста за 8 млн фунтов (около 9 млн евро) без права выкупа. «Рохибланкос» хотят, чтобы зарплату Феликсу платил новый клуб. Она составляет 5,3 млн фунтов (около 6 млн евро) чистыми.

Жоау предложили «Арсеналу», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу» и «Астон Вилле», пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Чтобы интерес к Феликсу стал более конкретным, «Атлетико» придется пойти на уступки. Возможно, в арендное соглашение все-таки включат опцию. Претенденты на Жоау могут попытаться договориться о включении в договор обязательства выкупа по более низкой цене, чем опция.

«Атлетико» настаивает на том, что не будет продавать португальца ниже рыночной стоимости, и просит за него более 85 млн фунтов (около 96 млн евро).

Агент Жорже Мендеш, как и в случае с Криштиану Роналду, предложил Феликса нескольким клубам. На данный момент переход в клуб из Англии кажется наиболее вероятным вариантом. Также Жоау предлагали «Ювентусу», «Милану» и «ПСЖ».

Европейские клубы высоко ценят талант Феликса, но почти все они сомневаются в необходимости его подписания. У них есть надежда на то, что позиция «Атлетико» в переговорах смягчится.

Отмечается, что главной целью «Арсенала» остается вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.

Аренду Феликса всерьез рассмотрит «Челси». Он подходит клубу по многим параметрам, однако отсутствие опции выкупа в соглашении смущает лондонцев. Сейчас многое будет зависеть от «Атлетико». Чем меньше конкретных предложений по Феликсу у них будет, тем сильнее они будут готовы уступать. 

В этом сезоне Жоау забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Mark Safaniev
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Ответ LLiriKK
За Феликса тем, кто рискнет взять его в аренду, скорее «Атлетико» должен будет доплачивать, а не наоборот.
За Португалию нормально играл на ЧМ, ему просто надо найти норм клуб, а не автобус полосатый
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DolJun
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Ответ Давид Agabekyan
Зиеша зимой спихнут куда-нибудь
не обязательно
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Давид Agabekyan
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Ответ DolJun
можно было бы попробовать обмен на мандингос без доплат, а так не ясно зачем этот фелиш если есть пулишич да и зиеш вроде ожил.
Зиеша зимой спихнут куда-нибудь
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DolJun
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можно было бы попробовать обмен на мандингос без доплат, а так не ясно зачем этот фелиш если есть пулишич да и зиеш вроде ожил.
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d.xoxlov
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Ответ Mark Safaniev
И Захаряна в добавок)
Ага, в качестве кэшбэка
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LLiriKK
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За Феликса тем, кто рискнет взять его в аренду, скорее «Атлетико» должен будет доплачивать, а не наоборот.
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Mark Safaniev
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Ответ d.xoxlov
В "Челси", судя по новостям, человек 50 зимой подписать собрались.
И Захаряна в добавок)
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d.xoxlov
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В "Челси", судя по новостям, человек 50 зимой подписать собрались.
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