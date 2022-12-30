Клопп о борьбе за топ-4: «Осталось два места. «Ливерпулю» нужно провести выдающуюся часть сезона, чтобы попасть в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Футбол

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предвкушает борьбу за место в топ-4 АПЛ.

«В этом сезоне речь идет о топ-7. Сейчас мы все знаем, что «Ньюкасл» – это очень сильный претендент. Только четыре команды попадут в Лигу чемпионов. Сейчас кажется, что осталось два места.

«Арсенал» проводит выдающийся сезон. «Сити» – это «Сити». «Манчестер Юнайтед» явно возвращается, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» все еще здесь.

Будет сложно. Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель.

Очевидно, какие у нас качественные соперники, но многие вещи все равно еще зависят от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь знать, что мы на несколько очков позади – не самое приятное ощущение. Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей», – сказал Клопп. 

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ, отставая от 4-й строчки на 5 очков.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А выиграть ЛЧ и так попасть не вариант. Нужно в топ4?? Слабовато для клоппа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tu Le
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Забыл о Ньюкастле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Юрген все в твоих руках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Физрук уже заранее ноет, знает что в топ-4 не попадёт. Сигнал руководству ещё 500 лямов на трансферы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RazyachiyMechom iOgnem
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Бень
дежавю с позапрошлым сезоном, тогда вообще с деревянным-бездарным Озаном Кабаком даже в зоне ЛЕ не шли весной, но на финише в ЛЧ попали. В следующем сезоне снова будет борьба за чемпионство
Так можно проще сделать, выиграть нынешний сезон ЛЧ и как победитель попасть в следующий
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
дежавю с позапрошлым сезоном, тогда вообще с деревянным-бездарным Озаном Кабаком даже в зоне ЛЕ не шли весной, но на финише в ЛЧ попали.
В следующем сезоне снова будет борьба за чемпионство
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Верим в наш проект! Да прибудет победный дух нашей легенды слиппи с нами!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеп>>>>> Клоппик
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artūras Grigas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ frog19
Юрген, а как такое получилось, что Ливерпуль не за титул борется, а за попадание в последний вагон уезжающего поезда к ЛЧ
Можно подумать что у Ливерпуля лазарет пустой... а про арбитров я вообще молчу.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MUthebest
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отставание от 4 места аж 5 очков с игрой в запасе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bolshovandrey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ frog19
Юрген, а как такое получилось, что Ливерпуль не за титул борется, а за попадание в последний вагон уезжающего поезда к ЛЧ
Исчерпал себя Юрген. И это нормально. Нужен новый вызов
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Юрген, а как такое получилось, что Ливерпуль не за титул борется, а за попадание в последний вагон уезжающего поезда к ЛЧ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Савицкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cantstoped
Давай, Клопп. Прихлопни их всех там. Впейся во всех и заработай топ-4!
Школьники в ударе
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Савицкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cantstoped
Давай, Клопп. Прихлопни их всех там. Впейся во всех и заработай топ-4!
🤣🤭😝
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cantstoped
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давай, Клопп. Прихлопни их всех там. Впейся во всех и заработай топ-4!
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все ещё 4 места, никогда не знаешь что произойдет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У ЛиВАРпульки больше шансов на ЛЧ чем у МанЮ и даже Тоттенхэма
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий