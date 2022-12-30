Клопп о борьбе за топ-4: «Осталось два места. «Ливерпулю» нужно провести выдающуюся часть сезона, чтобы попасть в ЛЧ»

Тренер « » Юрген Клопп предвкушает борьбу за место в топ-4 АПЛ.

«В этом сезоне речь идет о топ-7. Сейчас мы все знаем, что «Ньюкасл» – это очень сильный претендент. Только четыре команды попадут в чемпионов. Сейчас кажется, что осталось два места.

«Арсенал» проводит выдающийся сезон. «Сити» – это «Сити». « » явно возвращается, «Тоттенхэм» упорно борется, « » все еще здесь.

Будет сложно. Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель.

Очевидно, какие у нас качественные соперники, но многие вещи все равно еще зависят от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь знать, что мы на несколько очков позади – не самое приятное ощущение. Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей», – сказал Клопп.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице , отставая от 4-й строчки на 5 очков.

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