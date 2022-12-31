«Крылья» поборются с «Краснодаром» за хавбека «Ариса» Мансини

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Как сообщает Sport24.ru, самарский клуб включился в спор за потенциального новичка из Аргентины.

«Крылья» готовятся сделать предложение « », в составе которого 26-летний латиноамериканец выступает в настоящее время.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил греческому клубу 2,5 миллиона евро за полузащитника.

В текущем сезоне Мансини провел за «Арис» 13 матчей в чемпионате Греции, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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