«Крылья» поборются с «Краснодаром» за хавбека «Ариса» Мансини
«Крылья Советов» поборются с «Краснодаром» за Даниэля Мансини.
Как сообщает Sport24.ru, самарский клуб включился в спор за потенциального новичка из Аргентины.
«Крылья» готовятся сделать предложение «Арису», в составе которого 26-летний латиноамериканец выступает в настоящее время.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил греческому клубу 2,5 миллиона евро за полузащитника.
В текущем сезоне Мансини провел за «Арис» 13 матчей в чемпионате Греции, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
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