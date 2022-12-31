«Крылья» поборются с «Краснодаром» за хавбека «Ариса» Мансини

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Арис высшая лига Греция Краснодар Даниэль Мансини Футбол

«Крылья Советов» поборются с «Краснодаром» за Даниэля Мансини.

Как сообщает Sport24.ru, самарский клуб включился в спор за потенциального новичка из Аргентины.

«Крылья» готовятся сделать предложение «Арису», в составе которого 26-летний латиноамериканец выступает в настоящее время.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил греческому клубу 2,5 миллиона евро за полузащитника.

В текущем сезоне Мансини провел за «Арис» 13 матчей в чемпионате Греции, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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7 комментариев

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samarskij-kuzmich
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Пока непонятно как-то... 2.5 млн. к тому же. Дорого.
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Клюшка Овечкина
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Если он не из Академии Чертаново, то фантастика какая-то.
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Aleksander Naumow
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А кто это?
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Арсений Элин
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Напоминает больше агентские игры!
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Арсений Элин
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Зачем он вообще крыльям непонятно...это актив который дороже чем взяли не продашь явно...
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krasota19740
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Еще вчера он отказал Краснодару , так как уже почти переходит в другой греческий клуб , с которым обо всем договорился …
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*Василёк*
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Ну давайте цены друг другу будем перебивать.
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