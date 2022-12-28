Пиняев простился с «Крыльями»: «Навсегда в моем сердце. Именно тут я стал играть на высоком уровне»
Хавбек Сергей Пиняев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Локомотив».
«Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал.
Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу – за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».
Особая благодарность – губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой неоценима. Это дорогого стоит.
Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за все!» – сказал Пиняев.
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Здоровья и без травм. Ну и не задерживаться в Локомотиве, естественно)
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Да уж, в Локо особо не полетаешь