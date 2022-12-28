Пиняев простился с «Крыльями»: «Навсегда в моем сердце. Именно тут я стал играть на высоком уровне»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Сергей Пиняев Футбол

Хавбек Сергей Пиняев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Локомотив».

«Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал.

Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу – за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».

Особая благодарность – губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой неоценима. Это дорогого стоит.

Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за все!» – сказал Пиняев.

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11 комментариев

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madjer163
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К сожалению он , на данном этапе не мог выбирать , ибо лучше чемпионшип чем РПЛ
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Reggi
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Спасибо за эти полтора года в Крыльях, Серёжа. За самоотдачу, за талант и мастерство, за то, что ни разу не дал усомниться в твоём желании играть и приносить пользу команде в каждом матче.
Здоровья и без травм. Ну и не задерживаться в Локомотиве, естественно)
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Иван Левин
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И закончил на высоком тоже в Крыльях, дальше Азия бро
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krkich
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Этот переход раскрыл Пиняева как человека двуличного. Пол года она лапшу вешал про развитие карьеры, про Европу, а в итоге побежал за зеленью
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Кокич
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Высокий уровень пройден, впереди — очень высокий.
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tam005
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Удачи Пеняеву!!! Одного не понимаю, причëм тут азаров, который распределяет бюджетные деньги? Вот если бы он свои вкладывал - другое дело! Болельщики тратят деньги в виде налогов и покупая билеты, а не азаров который эти деньги тратит.
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igls54
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Пиняев простился с «Крыльями»
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Да уж, в Локо особо не полетаешь
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Shadow1882
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Агенты - зло, которое нужно искоренять. Но увы, конца и края этому нет
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Иван Рыбаков
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Честно говоря, жаль, что Пиняев ушëл в нынешний Локомотив, но таков был его выбор. В любом случае удачи ему в развитии своей карьеры.
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Anton Rubtsov
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Спасибо за игру и удачи, надеюсь Андреев не будет каждые год-два гонять тебя между клубами РПЛ.
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Раиль Хафизов
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Высокий уровень)
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