Пиняев простился с «Крыльями»: «Навсегда в моем сердце. Именно тут я стал играть на высоком уровне»

Хавбек Сергей Пиняев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в « ».

« » – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал.

Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу – за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».

Особая благодарность – губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой неоценима. Это дорогого стоит.

Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за все!» – сказал Пиняев.

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