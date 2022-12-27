Захарян, Карпукас, Денисов, Коваленко – в списке самых перспективных игроков мира по версии CIES

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Сергей Волков 2002 Даниил Денисов Владислав Шитов Арсен Захарян Саба Сазонов Даниил Худяков Ираклий Манелов Виктор Мелехин Александр Коваленко Артем Карпукас Олакунле Олусегун Футбол

11 представителей Мир РПЛ попали в список самых перспективных молодых игроков мира.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов.

В рейтинг вошли 200 футболистов – 10 лучших в 20 категориях, родившихся после 1 января 2002 года, и накопивших наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. Учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат.

Даниил Худяков («Локомотив») занял 6-е место в списке перспективных вратарей. Саба Сазонов («Динамо») стал 7-м среди центральных защитников оборонительного типа. Виктор Мелехин («Ростов») расположился на 9-м месте в рейтинге центральных защитников, разыгрывающих мяч. Даниил Денисов («Спартак») занял 3-е место среди правых защитников, тяготеющих к обороне, а Сергей Волков («Краснодар») – 6-е место среди правых защитников, активно играющих в атаке.

Артем Карпукас («Локомотив») стал 10-м среди лучших защищающихся полузащитников, Александр Коваленко («Крылья Советов») занял 7-е место в категории хавбеков, которые одинаково активны и в обороне, и в атаке. Арсен Захарян («Динамо») расположился на 5-й строчке рейтинга лучших атакующих полузащитников.

Ираклий Манелов («Краснодар») занял 8-е место среди правых вингеров, ориентированных на удар. Его одноклубник Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров.

Владислав Шитов («Крылья Советов») занял 6-е место в рейтинге лучших форвардов.

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8 комментариев

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Dmitry Orlov
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Ответ Anton Rubtsov
Там по времени определяли, видимо у пиняева из за травмы не набралось нужного количества игровых минут
В этом сезоне у Манелова явно меньше игрового времени, чем у Пиняева, даже с учётом травмы. А голов, в отличие от Пиняева, вообще нет. Разве что, во второй половине прошлого сезона играл почаще.
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Jesse Boy
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Не может список перспективных быть полным без кокоши
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umnik3
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Игры со сборными азиатских стран повысит их уровень
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инок
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Поздравляю всех наших молодых футболистов попавших
в эти списки. Удачи им и дальнейшего роста.
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Anton Rubtsov
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Ответ Dmitry Orlov
Понятно, что распределение по позициям, но всё-таки - нет Пиняева, а есть куда менее видные персонажи типа двух из Краснодара и Шитова.
Там по времени определяли, видимо у пиняева из за травмы не набралось нужного количества игровых минут
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Великий Алонсо
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Игорь Денисов?
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Dmitry Orlov
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Понятно, что распределение по позициям, но всё-таки - нет Пиняева, а есть куда менее видные персонажи типа двух из Краснодара и Шитова.
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Кирилл Голивец
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Очень рад за Коваленко. Очень необычный для России с ее как бы чего не вышло техничный цпз) даже ребята типа Головина хоть и не лишены техники и добились многого, но там много объема и большей универсальности) в случае с самарско-чертановским парнем победили армянские корни его предка - чемпиона СССР) таких мало делают сейчас. Повезло с Осинькиным, у тренеров-совков с принципами как бы чего не вышло сидел бы в дубле и поехал бы втордив колесить.

Ну и за Худякова болелы Локо через несколько лет простят немцев. Тоже история про то, что для русских физруков это был бы вратарь-обезьяна с гранатой чтобы не вышло чего. Но если мы хотим своего Нойера, нужно в таких смелых и дерзких парней верить и даже чересчур.
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