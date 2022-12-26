Осинькин о переходе в Азию: «Германию и Францию мы там не найдем. Но лучше матчи в АФК, чем ничего»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Игорь Осинькин ЧМ-2022 Футбол

Игорь Осинькин оценил перспективы РФС в Азиатской конфедерации.

«Переход российского футбола в АФК – сложный вопрос, в котором необходимо многое просчитать. В этом есть определенные риски: как скоро нас могут вернуть в УЕФА, не будет ли обиды у Европейской ассоциации, если мы выберем переход в Азию, и главное – ждет ли нашего участия сама АФК?!

В финансовом плане участие в Азиатской лиге по сравнению с европейской – две большие разницы. Поэтому стоит вопрос практики международных игр. В экономическом плане некоторые наши клубы в минусе. Мы не владеем всей ситуацией, и здесь нет однозначного мнения.

Я увлекался только европейским футболом. Если смотреть клубное участие в АФК, мы («Крылья Советов» – прим. Sports.ru) находимся на 11-м месте, и попасть в тройку нам будет сложно. Мы в этом сезоне не представляем себя наверху таблицы. Не про нас пока. Грубо говоря, не наша свадьба. Надо иметь в виду, что логистически это сверхсложный турнир, он будет гораздо сложнее, чем европейский.

Раньше мы действительно были выше азиатских команд, и они не представляли из себя сильного конкурента. Но стоит отметить: Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия весьма достойно себя проявили на ЧМ-2022. Теперь не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации.

При переходе в АФК минус от хороших покупок легионеров или хуже качеством не будет. Всем интересны международные матчи. В последнее время легионеры, которые к нам попадают, летать не бояться, приучены к расстояниям. Наши легионеры по два дня летают домой.

Потеряем ли мы зрелищность? Понятно, что мы там не найдем Германию и Францию. Должны быть правильные ожидания от этого перехода. Мы должны себе ставить задачу, что не можем лишить определенного поколения футболистов возможности играть на международном уровне и в том числе попасть на чемпионат мира. В этом контексте всегда будет интерес. Не стоит удивляться, если он будет меньше, чем европейский. Касается и сборной команды, и клубного уровня.

По сравнению с европейской лигой, мы не будет постоянно в конкурентоспособной среде. Но на сегодняшний день мы имеем: нет официальных матчей сборной и нет клубного уровня УЕФА – это надо заменить. Лучше сменить матчами Азиатской конфедерации, чем не иметь ничего», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Окончательное решение по вопросу перехода РФС в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.

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15 комментариев

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Мосгорсуд
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Ответ Pb-SE
Тем более Францию мы уже обыгрывали, 2 раза. Неинтересно.
Как говорил Газзаев...стимула уже нет)))
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Игорь Морозов
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Ответ MATRiX
Как же уже задолбал этот аргумент типо «лучше играть там, чем нигде» Во-первых не факт что там дадут играть, во вторых когда-то это все закончится и вернуться в УЕФА на фоне этого будет уже практически невозможно
А чем не аргумент? В чем смысл сборной которая может 20 или 40 лет не будет играть официальные матчи??? Конечно лучше что то делать и если будет турнир в Азии то это будет отлично, а по последним выступлениям в Европе... За последних пять лет, мне кажется зенит уже не уровня лиги Европы.
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Pb-SE
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Ответ Мосгорсуд
Германий и Франций нет конечно, зато есть узбеки и таджики, которых нужно постараться обыграть еще)))
Тем более Францию мы уже обыгрывали, 2 раза. Неинтересно.
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Pb-SE
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Ответ ta-tosha
Когда закончиться бюджетные деньги на футбол - будут туда на игры поездом ездить, в плацкарте, по 5 дней
До Индонезии
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Мосгорсуд
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Германий и Франций нет конечно, зато есть узбеки и таджики, которых нужно постараться обыграть еще)))
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Олег Мохов
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пукин начал войну,возомнив себя суперимператором
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Алекс 777
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Интересно, а Батька поддержит старшего брата и тоже перейдет в Азию?
На то что бы посмотреть на европейские команды будем ездить в Казахстан на лигу чемпионов:)
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Борис Энгельгардт
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Ответ -= Masteryuga =-
Кто не даст? Мы там военные действия с кем-то ведем? Большинству по барабану, решение о членстве принимается большинством, Газпром зарешает
три страны выпишут бойкот, три тех луза и всё, до свидания, зато наигрались с оаэ и индией
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ситинец
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Ответ ta-tosha
Когда закончиться бюджетные деньги на футбол - будут туда на игры поездом ездить, в плацкарте, по 5 дней
Может там и останутся до следующего матча
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ситинец
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Азия Евразия чё за ххххя
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ситинец
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😑
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Dark.Babysitter
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со сборной Тибета было бы прикольно сыграть))
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-= Masteryuga =-
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Ответ MATRiX
Как же уже задолбал этот аргумент типо «лучше играть там, чем нигде» Во-первых не факт что там дадут играть, во вторых когда-то это все закончится и вернуться в УЕФА на фоне этого будет уже практически невозможно
Кто не даст? Мы там военные действия с кем-то ведем? Большинству по барабану, решение о членстве принимается большинством, Газпром зарешает
+3
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ta-tosha
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Когда закончиться бюджетные деньги на футбол - будут туда на игры поездом ездить, в плацкарте, по 5 дней
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MATRiX
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Как же уже задолбал этот аргумент типо «лучше играть там, чем нигде»
Во-первых не факт что там дадут играть, во вторых когда-то это все закончится и вернуться в УЕФА на фоне этого будет уже практически невозможно
+5
-2
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