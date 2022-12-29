«Краснодар» предложил «Арису» 2,5 млн евро за Мансини. Вингер хочет дождаться предложений от других клубов

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Арис высшая лига Греция Краснодар Даниэль Мансини Футбол

«Краснодар» сделал предложение о трансфере игрока «Ариса». 

Российский клуб предложил греческому 2,5 миллиона евро за вингера Даниэля Мансини, сообщает Sport24. Самому игроку предложили контракт с зарплатой 1 миллион евро в год. 

«Арис» готов отпустить Мансини, но вариант с переходом в «Краснодар» – не приоритетный для него. Он хочет взять паузу в переговорах, чтобы дождаться предложений от других клубов.

В текущем сезоне чемпионата Греции Мансини провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария

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Максим Прокофьев
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Недавно официально продали Вандерсона в Интернасионал, а у быков и так правым вингером бегает исключительно Ионов которому через месяц 34 года (хотя пашет он как в молодые годы но сколько он так протянет), в дубле не вырастили хотя бы нового Шапи на правый фланг, так что нужен хотя бы такой аргентинец на которых сейчас мода пошла.
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Вальтер Пандиани
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Ответ Schiaff1no
Я уж про того самого Амантино подумал. Жаль :(
Тому самому уже 42)
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Schiaff1no
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Я уж про того самого Амантино подумал. Жаль :(
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