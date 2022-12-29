«Краснодар» предложил «Арису» 2,5 млн евро за Мансини. Вингер хочет дождаться предложений от других клубов
«Краснодар» сделал предложение о трансфере игрока «Ариса».
Российский клуб предложил греческому 2,5 миллиона евро за вингера Даниэля Мансини, сообщает Sport24. Самому игроку предложили контракт с зарплатой 1 миллион евро в год.
«Арис» готов отпустить Мансини, но вариант с переходом в «Краснодар» – не приоритетный для него. Он хочет взять паузу в переговорах, чтобы дождаться предложений от других клубов.
В текущем сезоне чемпионата Греции Мансини провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
3 комментария