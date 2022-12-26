Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев»: «Хочется отблагодарить всех, кто поддерживал команду и меня в том числе»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов».

Хавбек переходит в «Локомотив».

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре.

Хочется правильно, с уважением, отблагодарить всех и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев.

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8 комментариев

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Ape1sin
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Жаль, хотелось очищение паровозов. В то же время хочется удачи Пине и вот это вот всё. Ужель Борис очистит паровозов без помощи фнл ? тогда можно его будет главой РФС ставить сразу
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Spartakus1984
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Может в итоге спустя время вернуться в Крылья,в аренду.
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Лагер
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Интересно теперь будет сумма выкупа в контракте, как у всех в крыльях
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SanyaNosorog
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Успехов, Серёга! Желаю не задерживаться в России и исполнить свою мечту заиграть в Европейской сильной лиге!
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Кирилл.С-Пб
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Ответ Пако
Пусть у Пиняева и "Локо" получится то, что они задумали.
По пердиву поколесить?)
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Scrumhalf
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Ветер в спину
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Max Zhomkov
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Какие то мутные трансферы этой зимой. Сычевой, извините Писарский, в КС перешёл , причем отступные только для зенита. Пиняев и глушенков в Локо, где сам чёрт не валялся в этом сезоне, полный бардак.
Футболистов походу дела даже никто не спрашивает.
С писарским все понятно , если хотя бы 4-5 забьет в весенней части , будет выкуплен за отступные
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Пако
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Пусть у Пиняева и "Локо" получится то, что они задумали.
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