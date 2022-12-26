Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев»: «Хочется отблагодарить всех, кто поддерживал команду и меня в том числе»
Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов».
Хавбек переходит в «Локомотив».
«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре.
Хочется правильно, с уважением, отблагодарить всех и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев.
Футболистов походу дела даже никто не спрашивает.
С писарским все понятно , если хотя бы 4-5 забьет в весенней части , будет выкуплен за отступные