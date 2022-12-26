Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев»: «Хочется отблагодарить всех, кто поддерживал команду и меня в том числе»

обратился к болельщикам « ».

Хавбек переходит в « ».

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре.

Хочется правильно, с уважением, отблагодарить всех и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев.