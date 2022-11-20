Защитник «Вероны» Гюнтер готов перейти в клуб из России зимой. ЦСКА и «Спартак» – его приоритет

Защитник «Вероны» готов продолжить карьеру в российском чемпионате.

По данным «РБ Спорт», немецкий футболист готов к переходу в российский клуб в ходе зимнего трансферного окна, но при этом он не хотел бы, чтобы его уход выглядел так, словно он в трудный момент сбегает из «Вероны», которая сейчас идет на последнем месте в Серии А.

На данный момент у Гюнтера нет конкретных предложений из России. Самому футболисту было бы интересно попробовать себя в ЦСКА или . Сейчас «Верону» тренирует экс-защитник красно-белых Сальваторе Боккетти, что могло бы помочь в осуществлении сделки.

и «Спартак» – основные варианты для Гюнтера.

Минувшим летом появлялась информация об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Динамо». До «Вероны» игрок выступал за «Галатасарай» и «Боруссию Дортмунд-2».

В этом сезоне центральный защитник сыграл 14 матчей за «Верону» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Статистику игрока, на счету которого 4 матча за сборную Германии U20, можно найти здесь.