Защитник «Вероны» Гюнтер готов перейти в клуб из России зимой. ЦСКА и «Спартак» – его приоритет
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов продолжить карьеру в российском чемпионате.
По данным «РБ Спорт», немецкий футболист готов к переходу в российский клуб в ходе зимнего трансферного окна, но при этом он не хотел бы, чтобы его уход выглядел так, словно он в трудный момент сбегает из «Вероны», которая сейчас идет на последнем месте в Серии А.
На данный момент у Гюнтера нет конкретных предложений из России. Самому футболисту было бы интересно попробовать себя в ЦСКА или «Спартаке». Сейчас «Верону» тренирует экс-защитник красно-белых Сальваторе Боккетти, что могло бы помочь в осуществлении сделки.
ЦСКА и «Спартак» – основные варианты для Гюнтера.
Минувшим летом появлялась информация об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Динамо». До «Вероны» игрок выступал за «Галатасарай» и «Боруссию Дортмунд-2».
В этом сезоне центральный защитник сыграл 14 матчей за «Верону» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Статистику игрока, на счету которого 4 матча за сборную Германии U20, можно найти здесь.
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