Переговоры Гюнтера со «Спартаком» и ЦСКА на паузе. Игрока смущает отсутствие еврокубков

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Названа причина, по которой Корай Гюнтер не стремится переходить в российские клубы.

Защитник «Вероны» поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком», сообщает Sport24.

Представитель Гюнтера предоставил принять решение самому футболисту.

«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», – сообщил источник.

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