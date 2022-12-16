Переговоры Гюнтера со «Спартаком» и ЦСКА на паузе. Игрока смущает отсутствие еврокубков

Названа причина, по которой не стремится переходить в российские клубы.

Защитник «Вероны» поставил на паузу переговоры с и « », сообщает Sport24.

Представитель Гюнтера предоставил принять решение самому футболисту.

«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», – сообщил источник.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ