Переговоры Гюнтера со «Спартаком» и ЦСКА на паузе. Игрока смущает отсутствие еврокубков
Названа причина, по которой Корай Гюнтер не стремится переходить в российские клубы.
Защитник «Вероны» поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком», сообщает Sport24.
Представитель Гюнтера предоставил принять решение самому футболисту.
«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», – сообщил источник.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии