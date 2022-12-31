Эрик тен Хаг: «МЮ» атакует и защищается всей командой. Вот почему нас трудно победить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался об игре «Манчестер Юнайтед».

«Мы атакуем всей командой и защищаемся водиннадцатером – вот почему нас трудно победить, когда мы дисциплинированы и все 11 футболистов выполняют оборонительную работу. Это помогает нашей защите», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах.

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6 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
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Тренер Вулверхэмптона перед матчем: «это несправедливо, одни играли против МЮ в большинстве как Брентфорд, а мы вынуждены играть против организованной команды»
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LLiriKK
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Звучит как-то слишком самонадеянно для тренера, чья команда ещё несколько месяцев назад пропускала шесть мячей в одном матче.
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corazón blanco
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Эрик тонко намекнул на Роналду, который очень мало опускался и принимал участие в оборонительных действиях команды. Ну и наконец-то у Юнайтед появился настоящий опорник, Каземиро зацементировал центр поля.
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QWertY
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Удачи тебе, Эрик!💪🏻
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Пирс Морган
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МЮ» атакует и защищается всей командой. Вот почему нас трудно победить. Не то что пару месяцев назад.
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Streetbor
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опять невольно троллит фрукта 😀
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