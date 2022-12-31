Эрик тен Хаг: «МЮ» атакует и защищается всей командой. Вот почему нас трудно победить»

Эрик тен Хаг высказался об игре «Манчестер Юнайтед».

«Мы атакуем всей командой и защищаемся водиннадцатером – вот почему нас трудно победить, когда мы дисциплинированы и все 11 футболистов выполняют оборонительную работу. Это помогает нашей защите», – сказал тренер « ».

Напомним, «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах.

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