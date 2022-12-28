Эвра об уходе Роналду из «МЮ»: «Ему было больно. И клуб, и Криштиану счастливы. Он один из величайших в истории «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Патрис Эвра высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, было ли это решение наилучшим, но думаю, что и клуб, и Криштиану счастливы, потому что ситуация была тяжелой. Было много споров. Думаю, о Криштиану Роналду говорили больше, чем о «Манчестер Юнайтед», а ведь ничего выше клуба не бывает.

Роналду было больно. Он человек. Его последнее интервью было не лучшим, потому что нельзя плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек. Неизвестно, что происходило за кулисами, поэтому я не буду говорить за Роналду. Все это останется между ним и тен Хагом.

После такого интервью пути назад не было. Клуб и сам Роналду знали, что он больше никогда не сыграет за «Юнайтед».

Но давайте не забывать, чего он добился в этом клубе. Роналду – один из величайших игроков в истории «Ман Юнайтед». Грустно, что все закончилось так, но таков футбол», – сказал бывший защитник «Ман Юнайтед» для Amazon Prime.

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25 комментариев

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Mancar Camoran 2.0
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Криштианус, конечно, знатно обхезал всю свою карьеру последним годом. А как все начинало, возвращение, дубль Ньюкаслу...
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Терминатор///Айлбибекович
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В МЮ ногой перекрестились,когда эта суперстар чемоданы собрал.
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Максим Кутузов
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Ответ на войне как на войне
Кстати, пройдясь по вашим комментам: «узколобые», «недалекие» и пр. От большого ума такие эпитеты?
От большого. Потому что я говорю правду. И вас, любезный, отношу к этим людям, определения которых вы перечислили выше, за что вам огромное спасибо. Потому что так и не понял, за что вы меня назвали мессибоем. Да и никто из тех, кому я адресовал подобные замечания не смогли этого сказать. Так ответьте же вы, сударь
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Мохнатый55
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Думаю, что в МЮ сейчас счастливы. Клуб избавился от бремени.
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VERBLYUD
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Бред. Он даже не лучший Португалец в истории МЮ
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ frol92
Его последнее интервью было не лучшим, потому что нельзя плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек.  Еще оно показало, что как человек он кусок 💩.
а ты знаком с ним ?
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на войне как на войне
Ответ Социо Пат
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Лол и близко не величайший в истории МЮ, после его позора в новом сезоне вычеркнуть бы его второе пришествие позорное из памяти. Пару хороших сезонов выдал в свой первый приход, при этом своим не ощущался никогда, свой это Скоулз, Руни, Кантона. Кришти сейчас конечно очень счастлив в Аль-Насре
дебил
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Социо Пат
Ответ на войне как на войне
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Merdan Jumageldiyew
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У всех у нас бываеть не удачные дни, он тоже человек, так что успокойтесь ни кому неизвестные фанаты Месси )))
Роналду и Месси на срать на вас ))) зря нервничаете )))
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на войне как на войне
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Ответ Максим Кутузов
А вы, батюшка, ещё и в мышлении ограничены. Если кто-то пишет плохо о роналду, значит он точно мессиглор, третьего не дано, ведь так?
Кстати, пройдясь по вашим комментам: «узколобые», «недалекие» и пр. От большого ума такие эпитеты?
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Максим Кутузов
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Ответ на войне как на войне
Нет. Есть еще ОНО! Мужское и женское уже не в моде. Мессиглоры знают.
Есть ещё и оно, согласен. Только вы, родимый, в школе, видимо, ещё не проходили местоимения и роды. Пожалуйста, не путайте их. В жизни пригодится
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zip13
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ему было п###й, а п###й как говорится больно
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А.В.Бубнов
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Он не один из величайших, а один из позорнейших игроков в истории МЮ
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на войне как на войне
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Ответ Максим Кутузов
А вы, батюшка, ещё и в мышлении ограничены. Если кто-то пишет плохо о роналду, значит он точно мессиглор, третьего не дано, ведь так?
Нет. Есть еще ОНО! Мужское и женское уже не в моде. Мессиглоры знают.
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на войне как на войне
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Ответ Winterburn
Уходить нужно тоже уметь красиво, если хочешь остаться в истории клуба действительно легендой, а не базарной бабой с первой страницы желтушного таблоида. Ибо как говорил Штирлиц - запоминается последнее
Красиво - это как? Плакать в салфеточку?
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Максим Кутузов
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Ответ на войне как на войне
Вас, мессиглоров, не поймешь. Вы и 1, и 2 , и 3 лица в обоих числах.
А вы, батюшка, ещё и в мышлении ограничены. Если кто-то пишет плохо о роналду, значит он точно мессиглор, третьего не дано, ведь так?
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на войне как на войне
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Лол и близко не величайший в истории МЮ, после его позора в новом сезоне вычеркнуть бы его второе пришествие позорное из памяти. Пару хороших сезонов выдал в свой первый приход, при этом своим не ощущался никогда, свой это Скоулз, Руни, Кантона. Кришти сейчас конечно очень счастлив в Аль-Насре
Сказал поклонник одного полурослика
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Ответ Максим Кутузов
Ага. Когда о себе говоришь, обязательно используешь местоимения 3 лица. Не тупите, милейший
Вас, мессиглоров, не поймешь. Вы и 1, и 2 , и 3 лица в обоих числах.
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Максим Кутузов
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Ответ на войне как на войне
Вы о себе любимом?
Ага. Когда о себе говоришь, обязательно используешь местоимения 3 лица. Не тупите, милейший
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на войне как на войне
Ответ Социо Пат
Мы и не хотели забывать чего он добился в МЮ, он сам нас к этому вёл, своими истериками, постоянным эгоизмом, ставя себя выше клуба, а "клубничкой" на торте сыграло интервью желтушнику Пирсу Моргану..
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Ответ frol92
Его последнее интервью было не лучшим, потому что нельзя плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек.  Еще оно показало, что как человек он кусок 💩.
Вы о себе любимом?
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Социо Пат
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Мы и не хотели забывать чего он добился в МЮ, он сам нас к этому вёл, своими истериками, постоянным эгоизмом, ставя себя выше клуба, а "клубничкой" на торте сыграло интервью желтушнику Пирсу Моргану..
+6
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Winterburn
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Уходить нужно тоже уметь красиво, если хочешь остаться в истории клуба действительно легендой, а не базарной бабой с первой страницы желтушного таблоида. Ибо как говорил Штирлиц - запоминается последнее
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Гегенпрессинг Рангника
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Лол и близко не величайший в истории МЮ, после его позора в новом сезоне вычеркнуть бы его второе пришествие позорное из памяти. Пару хороших сезонов выдал в свой первый приход, при этом своим не ощущался никогда, свой это Скоулз, Руни, Кантона. Кришти сейчас конечно очень счастлив в Аль-Насре
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-5
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