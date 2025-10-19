  • Спортс
«Ноттингем» и Манчини не смогли договориться. Итальянец не возглавит команду на текущий момент

«Ноттингем Форест» не смог договориться с Роберто Манчини.

После переговоров, состоявшихся в последние 24 часа, 60-летний специалист на данный момент не станет новым главным тренером английского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Ранее «Ноттингем» уволил Энджа Постекоглу. В числе возможных сменщиков также назывался Шон Дайч

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
logoРоберто Манчини
logoШон Дайч
