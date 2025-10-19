«Ноттингем» и Манчини не смогли договориться. Итальянец не возглавит команду на текущий момент
«Ноттингем Форест» не смог договориться с Роберто Манчини.
После переговоров, состоявшихся в последние 24 часа, 60-летний специалист на данный момент не станет новым главным тренером английского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее «Ноттингем» уволил Энджа Постекоглу. В числе возможных сменщиков также назывался Шон Дайч.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
