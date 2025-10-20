Карпин не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отнесусь. После Испании для меня это привычно»

Валерий Карпин не возражает, если к нему будут обращаться по имени.

– Вчера на пресс-конференции журналист обратился с Михаилу Михайловичу Галактионову по имени. Если бы к вам обратились только по имени, без отчества, вы бы как отнеслись?

– Нормально. Для меня привычно, когда обращаются по имени, а не по имени и отчеству. После Испании, я имею в виду, – сказал главный тренер «Динамо ».

Бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре Мир РПЛ .

