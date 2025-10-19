  • Спортс
  • Тренер «Тюмени» Касимов о кричавшем фанату «рот закрой свой ## ###» форварде Болове: «Я всегда за футболистов, это как ребенок, который может нашкодить, но от этого менее родным не станет»
Тренер «Тюмени» Касимов о кричавшем фанату «рот закрой свой ## ###» форварде Болове: «Я всегда за футболистов, это как ребенок, который может нашкодить, но от этого менее родным не станет»

Тренер «Тюмени» вступился за футболиста, грубо ответившего зрителю матча.

После поражения от «Алании» (0:2) в матче Leon Второй лиги А 11 октября Руслан Болов повздорил с болельщиком тюменской команды.

– Кроме падений что-то можешь? – спросил фанат.

– Рот закрой свой ## ### (на фиг), пока я тебе ##### (лицо) не сломал, – ответил Болов.

За эти реплики игрока оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Руслан – человек эмоциональный. Это как раз к вопросу о несправедливости критики. Его можно критиковать за нереализованные моменты. Но, на мой взгляд, его нельзя упрекать в нежелании.

Я всегда буду на стороне футболистов. Для меня они лучшие. Я буду всегда за них. Это как ребенок, который может нашкодить, совершить проступок, но от этого менее родным не становится.

Да, его наказали в рамках регламента. Есть закон. Он ответит по всей строгости. Понятно, что мы с ним поговорили. Я призвал его все-таки быть терпимее, сдержаннее.

Я не хочу говорить слово «провокация». Не верю, что наши болельщики способны на такое. Но, скажем так, имеют право предъявить претензии. Вопрос в подаче, формулировке.

Надеюсь, что больше подобных инцидентов не случится», – отметил исполняющий обязанности главного тренера «Тюмени» Тимур Касимов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Тюменская арена»
