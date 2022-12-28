Тен Хаг о поиске форварда: «Он должен соответствовать не только спортивному, но и финансовому критерию. Постоянно изучаем рынок»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» ищет нового нападающего.

«Мы постоянно изучаем рынок, но потенциальные новички должны соответствовать не только спортивному, но и финансовому критерию. Мы сделаем все, что сможем, чтобы подписать игрока, который нам нужен», – сказал главный тренер «Ман Юнайтед».

Тен Хаг не стал отвечать на вопрос о переходе Коди Гакпо, об интересе со стороны «МЮ» к которому неоднократно сообщалось ранее, в «Ливерпуль».

«Я не говорю об отдельных ситуациях. Я не смотрю на другие команды, а только на нашу. Убежден, что с нынешним набором игроков – это касается как индивидуальных качеств, так и командных – мы можем конкурировать с другими клубами», – сказал тен Хаг после победы над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура АПЛ.

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15 комментариев

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Alex Zet
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согласится играть за мю мю это подвернуть себя риску сексуальных домогательств лысого извращенца
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Джавез Тилл
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"И он должен быть из Эредевизи" добавил Тен Хаг.
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Alex Zet
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в мю мю дела плачевны, денег в кассе нет и потому слова лысого тренеришки : - "Он должен соответствовать финансовому критерию", означает что будущий форфард должен согласиться играть за бесплатно.
Дурачек это голандец, никтоне пойдет играть за мю мю разрываемым внутриннеми противоречиями и финансовой бездной.
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Кино Музыка
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Тогда Сычевой.
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
че за финансовый критерий мю? взять кого подороже? в интере есть один арендник челсийский, помню мю пытались купить дух чемпионского челси, скупая бывших синих и их болел.
Посмотри мой предыдущий пост :)
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Андер Эррера
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Кейн был бы идеальным вариантом но вряд ли его отпустят из Тоттенхэма. Можно посмотреть другие варианты например мне нравится Мехди Тареми из Порту как более дешёвый вариант
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yumurta
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Влахович
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Рашпель793
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Финансовый критерий - это не брать игрока дешевле 60-ти лямов?
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DolJun
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че за финансовый критерий мю? взять кого подороже? в интере есть один арендник челсийский, помню мю пытались купить дух чемпионского челси, скупая бывших синих и их болел.
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Dm Kznts
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Ответ ман сити фейк
Финансовый критерий МЮ это игроки ценником 80+
Финансовый критерий это такой сейчас, что больше глейзеры не дадут ни пенни так как клуб скидывают.
Только аренда в лучшем случае.
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Денис Давыдов
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Есть там один, в свободных агентах сейчас. Забивал в общем то немало, не так давно был лидером сборной, да и в общем персона весьма медийная. Возраст да, уже такой, что карьера к закату движется, но мотивация всем доказать ого-го какая!

Я естественно про Дзюбу
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Wekil Halylow
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80+€
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Яйца Тен Хага
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Сейчас набегут тролли 🧌 и будут рассказывать, как нужно тратить бабки)
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ман сити фейк
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Финансовый критерий МЮ это игроки ценником 80+
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Aleksey Yashin
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Можно еще успеть перехватить Дзюбу у Торпедо
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