Тен Хаг о поиске форварда: «Он должен соответствовать не только спортивному, но и финансовому критерию. Постоянно изучаем рынок»
Эрик тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» ищет нового нападающего.
«Мы постоянно изучаем рынок, но потенциальные новички должны соответствовать не только спортивному, но и финансовому критерию. Мы сделаем все, что сможем, чтобы подписать игрока, который нам нужен», – сказал главный тренер «Ман Юнайтед».
Тен Хаг не стал отвечать на вопрос о переходе Коди Гакпо, об интересе со стороны «МЮ» к которому неоднократно сообщалось ранее, в «Ливерпуль».
«Я не говорю об отдельных ситуациях. Я не смотрю на другие команды, а только на нашу. Убежден, что с нынешним набором игроков – это касается как индивидуальных качеств, так и командных – мы можем конкурировать с другими клубами», – сказал тен Хаг после победы над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура АПЛ.
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Дурачек это голандец, никтоне пойдет играть за мю мю разрываемым внутриннеми противоречиями и финансовой бездной.
Только аренда в лучшем случае.
Я естественно про Дзюбу