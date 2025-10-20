Гогниев о 0:4 и уходе «Алании» с поля из-за пенальти: «Велес» и его игроки не станут великими. Победа любой ценой – это одно, а победа и величие – другое. Футбол не обманешь»

Спартак Гогниев прокомментировал матч с «Велесом» в Leon Второй лиге А.

Команды встречались в 14-м туре «Золота» соревнования, клуб из Москвы победил со счетом 4:0. На 17-й минуте игры тренер владикавказцев увел команду с поля после назначения пенальти в ее ворота, футболисты вернулись через пять минут. В момент исполнения 11-метрового удара голкипер «Алании» Бязров ушел из ворот и дал сопернику забить.

После матча Гогниев сказал, что не поступил бы в том эпизоде как игроки «Велеса», открывшие счет, несмотря на протест соперника.

«Конечно же, этот эпизод повлиял на результат, назначенный пенальти, там все видно на видео, даже команда соперника отключилась, потому что был заранее свисток. Конечно, я своему футболисту сказал, что рукой нельзя играть ни в коем случае – зачем ловить мяч рукой? Ну головой выбей, еще что-нибудь. Там видно, прям остановились все.

Почему я собрал своих футболистов вокруг себя? Я все-таки общаюсь и с [Алексеем] Стукаловым, и уважаю труд всех тренеров. Для меня очень важно общаться и уважать работу любого, потому что я такой же тренер и хотел бы, чтобы меня уважали.

И я все-таки, не влияя, не подходя, не прося, потому что я знаю его [Стукалова] и общаюсь с ним, я дал ему [возможность] разобраться в эпизоде, он разобрался как разобрался – сказал бить пенальти. Я считаю, что это неправильно, потому что победа любой ценой это одно, а победа и величие – это другое.

Могу сейчас сказать, не обижая даже кого-то, что футбольный клуб «Велес» и его игроки не будут великими. Сегодня они могли это сделать, и тренер должен был повлиять на это. Они могли выиграть сегодня, они неплохая команда, идут в призах, и, получается, результат любой ценой. Это вернется, и величия не будет, ни у команды, ни у тренера. Потому что футбол, как я говорю, не обманешь.

То же самое своим ребятам сказал: будет такая ситуация у нас, мы должны быть выше этого. Футбол – это всего лишь игра, она сплачивает, а не разрушает. Это выбор каждого, не будем уже об этом говорить. Своей команде сказал спасибо большое за игру, она сопротивлялась как могла, вдесятером уже, особо и с судьями не общались», – заявил главный тренер «Алании».

