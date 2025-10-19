  • Спортс
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»

Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «МЮ» (1:2) в 8-м туре АПЛ.

«Второй пропущенный был очень глупым. Мы так усердно старались, чтобы вернуться в игру, создали отличные моменты, чтобы забить победный мяч, но когда пропускаешь такой гол – это, конечно, самое обидное.

Если смотреть на игру в целом, мы действовали слишком поспешно. Думаю, соперник был гораздо терпеливее – они не прессинговали нас высоко, но и не давали нам свободно контролировать мяч. Мы все же создали достаточно моментов, чтобы забить, но все же проиграли.

Сейчас наступает непростое время, и нам нужно держаться вместе – не только игрокам, но и всему клубу, болельщикам, которые хотят, чтобы мы побеждали».

О первом голе и столкновении головой

«Кажется, мяч пошел верхом, первый удар головой нанес игрок «Юнайтед», второй – я. Локтем я задел соперника, он упал, я тоже. С того угла было трудно забить, но он это сделал. Впереди оставалось еще достаточно времени, чтобы отыграться, но мы не смогли.

Нам нужно оставаться скромными, продолжать работать и поддерживать уверенность на максимально высоком уровне. Когда становится трудно, важно сохранять командный дух и быть рядом друг с другом. Сезон длинный», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
