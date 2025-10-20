  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про 2:2 с «Ахматом»: «Динамо» в каждой игре отдает голевые передачи соперникам, сегодня – с аута»
20

Карпин про 2:2 с «Ахматом»: «Динамо» в каждой игре отдает голевые передачи соперникам, сегодня – с аута»

Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2).

– «Динамо» много пропускает в концовках. Есть что‑то общее у всех этих мячей?

– Что‑то общее есть. Смотря какие игры брать. Если, условно, счет 3:0, то это расслабленность. Но мы в каждой игре отдаем голевые передачи соперникам. Сегодня такую передачу отдали с аута.

– Можете прокомментировать пенальти в ворота «Динамо»?

– У меня есть комментарии, но озвучивать их не буду. Мне все понятно.

– С чем связана обратная замена Гладышева?

– В связи с тем, что он еще не готов, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoЯрослав Гладышев
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Карпине: «Кадровый вопрос не стоит. Результатами недовольны, очков сильно меньше, чем ожидали, находимся не на том месте, но это лишь 1-я часть сезона»
23сегодня, 19:54
Карпин раскритиковал арбитра Зиякова: «Пенальти не было. Когда травмированный Миранчук лежит и свистка нет – этим больше недоволен. Но я зарекся говорить о судействе после «Локо» – ЦСКА»
47сегодня, 19:32
Гендиректор «Динамо» о судействе Зиякова: «Есть вопросы. Миранчук у нас лежит – игра не останавливается, у «Ахмата» лежит игрок – останавливается. И пенальти выглядел легковесно»
31сегодня, 19:05
Главные новости
Хаби Алонсо: «У «Хетафе» в гостях всегда сложно, и надо знать, что матч будет не самым красивым. Пришлось закатать рукава. Не сказал бы, что у «Реала» зависимость от Мбаппе»
841 минуту назад
Кейн, Мбаппе, Холанд – трио супербомбардиров борются за место в вашей команде в Основе ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
51 минуту назадТесты и игры
За фолы на Винисиусе в последних двух турах Ла Лиги удалены три футболиста – Ньом и Санкрис из «Хетафе» и Моуриньо из «Вильярреала»
30сегодня, 21:46
Бурруль об удалении Ньома за удар рукой в лицо Винисиусу: «Спорно, непохоже на агрессию. Но склоняюсь к красной – нет намерения сыграть в мяч»
24сегодня, 21:34
«Милан» вышел на чистое 1-е место в Серии А. «Интер», «Наполи» и «Рома» отстают на одно очко, «Ювентус» – на 4
22сегодня, 21:17
Гогниев о 0:4 и уходе «Алании» с поля из-за пенальти: «Велес» и его игроки не станут великими. Победа любой ценой – это одно, а победа и величие – другое. Футбол не обманешь»
8сегодня, 21:11Видео
У «Реала» 10 побед и поражение 2:5 от «Атлетико» в 11 матчах сезона. Дальше – «Ювентус»
31сегодня, 21:08
«Реал» лидирует в Ла Лиге перед класико, «Барселона» отстает на 2 очка, «Атлетико» – на 8
55сегодня, 21:04
У «Милана» 6 побед с общим счетом 13:2 и ничья с «Ювентусом» в последних 7 играх. При Аллегри у «россонери» лишь одно поражение
21сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Сельтой»
52сегодня, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2025 (U20). Финал. Аргентина против Марокко
1041 минуту назад
Аллегри о 2:1 с «Фиорентиной»: «Хороший матч «Милана», до гола Гозенса у соперника не было ударов в створ. Сказал Леау пробить пенальти, главное – снизить процент промахов»
53 минуты назад
В Израиле отменили дерби «Маккаби» и «Хапоэля» из-за фанатских беспорядков. Несколько полицейских и болельщиков пострадали из-за пиротехники
3сегодня, 21:43
Карпин не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отнесусь. После Испании для меня это привычно»
11сегодня, 21:26
Чемпионат Франции. «Лилль» обыграл «Нант», «Тулуза» разгромила «Мец», «Ланс» победил «Париж»
28сегодня, 20:39
«Ноттингем» и Манчини не смогли договориться. Итальянец не возглавит команду на текущий момент
5сегодня, 20:27
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги победила «Неом», «Аль-Таавун» забил 6 голов «Дамаку»
4сегодня, 19:56
Тренер «Тюмени» Касимов о кричавшем фанату «рот закрой свой ## ###» форварде Болове: «Я всегда за футболистов, это как ребенок, который может нашкодить, но от этого менее родным не станет»
5сегодня, 19:46
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»
12сегодня, 19:00
Магуайр о 2:1: «Приятно наконец обыграть «Ливерпуль». Не побеждать на «Энфилде» семь лет подряд было тяжело. Эта победа – для болельщиков «МЮ»
20сегодня, 18:17