Карпин про 2:2 с «Ахматом»: «Динамо» в каждой игре отдает голевые передачи соперникам, сегодня – с аута»

Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2).

– «Динамо» много пропускает в концовках. Есть что‑то общее у всех этих мячей?

– Что‑то общее есть. Смотря какие игры брать. Если, условно, счет 3:0, то это расслабленность. Но мы в каждой игре отдаем голевые передачи соперникам. Сегодня такую передачу отдали с аута.

– Можете прокомментировать пенальти в ворота «Динамо»?

– У меня есть комментарии, но озвучивать их не буду. Мне все понятно.

– С чем связана обратная замена Гладышева?

– В связи с тем, что он еще не готов, – сказал главный тренер «Динамо ».