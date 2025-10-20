В Израиле отменили дерби «Маккаби» и «Хапоэля» из-за фанатских беспорядков. Несколько полицейских и болельщиков пострадали из-за пиротехники
Дерби Тель-Авива отменили из-за беспорядков, устроенных фанатами.
Полиция признала небезопасными условия на стадионе, где должен был состояться матч чемпионата Израиля между «Маккаби» и «Хапоэлем».
Арена оказалась окутана дымом из-за использования пиротехники болельщиками, включая фейерверки и дымовые шашки. По данным израильской полиции, в результате инцидентов пострадали три сотрудника полиции и пятеро болельщиков.
Кроме того, несколько болельщиков бросали бутылки и камни за пределами стадиона. Пять человек были арестованы, также произведены несколько задержаний.
На стадионе собрались более 25 000 зрителей. Объявление о том, что матч не состоится, прозвучало по громкой связи, и болельщиков попросили покинуть стадион.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Jerusalem Post
