Тен Хаг разочарован переходом Гакпо в «Ливерпуль». Сумма трансфера – 50 млн евро с учетом бонусов, «МЮ» не мог столько заплатить

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Коди Гакпо деньги Футбол

Упустив Коди Гакпо, «Манчестер Юнайтед» продолжает поиск усиления в атаку.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, тренер Эрик тен Хаг сообщил руководству «Ман Юнайтед», что разочарован переходом Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль». Несмотря на это, тренер надеется, что «МЮ» сможет подписать форварда на замену Криштиану Роналду, который покинул клуб в ноябре.

Переход Гакпо в «Ливерпуль» не стал сюрпризом для тен Хага, так как их с футболистом интересы представляет одно агентство. Несмотря на это, тренер испытывает разочарование.

ESPN подтверждает информацию о том, что «Манчестер Юнайтед» не сделал официального предложения по Гакпо, так как не смог повторить предложение «Ливерпуля». Отмечается, что за счет бонусов сумма трансфера Коди в команду Юргена Клоппа может достичь 50 млн евро.

Тен Хаг с пониманием относится к финансовым сложностям «Манчестер Юнайтед» после того, как летом клуб потратил больше, чем рассчитывал. Тренер попросил «МЮ» заняться поиском краткосрочной замены для Роналду.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой левого вингера можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Blaumerc
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Ответ Direct free kick
Совсем не жаль ТХ
Вам только Криштиану подавай на жалость
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ta-tosha
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Глейзеры не покупают игроков дешевле 100, да и ЗП меньше 300 К в неделю не платят, не солидно это как то :)
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juventus001@yandex.ru
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Пофиг на его расстройство, он строит свою карьеру и Ливерпуль сейчас намного интереснее и перспективнее
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Алексей Дрожжин
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Как по мне отличная сделка для Ливерпуля. Только пока несовсем понимаю вместо кого он
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Галым Нуркеев
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Руководству МЮ стоит прислушиваться к мнению ЭТХ, он строит команду под себя, для команды которая будет претендовать на медали во всех турнирах. Но к сожалению или наоборот к счастью, владельцам МЮ сейчас не до хотелок тренера. Им надо сбагрить команду, из которой Глейзеры высосали буквально всё
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Wekil Halylow
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Ответ Someone from Internet
Даже хорошо, что не хватило денег на очередного Депая
А может будет как Ван Перси
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Лысина Зидана
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Конечно не мог.
Переступать через традиции,честь и достоинство и платить 50 вместо 100
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Someone from Internet
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Даже хорошо, что не хватило денег на очередного Депая
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Даниэль Алисса Алисса
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Ответ rigobersong
Надо было тащера оставлять!👍👀 https://ibb.co/YhVH95Q
Ригобер,ты со сколько лет на спорте комментарии пишешь?
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Konvicted
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ну да, это ж не несчастная сотка за богоподобного антони
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rigobersong
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Надо было тащера оставлять!👍👀

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Direct free kick
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Совсем не жаль ТХ
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