Тен Хаг разочарован переходом Гакпо в «Ливерпуль». Сумма трансфера – 50 млн евро с учетом бонусов, «МЮ» не мог столько заплатить

Упустив Коди Гакпо, « » продолжает поиск усиления в атаку.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, тренер Эрик тен Хаг сообщил руководству «Ман Юнайтед», что разочарован переходом Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль». Несмотря на это, тренер надеется, что «МЮ» сможет подписать форварда на замену Криштиану Роналду, который покинул клуб в ноябре.

Переход Гакпо в «Ливерпуль» не стал сюрпризом для тен Хага, так как их с футболистом интересы представляет одно агентство. Несмотря на это, тренер испытывает разочарование.

ESPN подтверждает информацию о том, что «Манчестер Юнайтед» не сделал официального предложения по Гакпо, так как не смог повторить предложение «Ливерпуля». Отмечается, что за счет бонусов сумма трансфера Коди в команду Юргена Клоппа может достичь 50 млн евро.

Тен Хаг с пониманием относится к финансовым сложностям «Манчестер Юнайтед» после того, как летом клуб потратил больше, чем рассчитывал. Тренер попросил «МЮ» заняться поиском краткосрочной замены для Роналду.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой левого вингера можно ознакомиться здесь.

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