У «Реала» 10 побед и поражение 2:5 от «Атлетико» в 11 матчах сезона. Дальше – «Ювентус»
«Реал» одержал 10-ю победу в сезоне.
Команда Хаби Алонсо обыграла «Хетафе» (1:0) в 9-м туре Ла Лиги.
В 11 матчах сезона мадридцы потерпели лишь одно поражение – от «Атлетико» (2:5) в Ла Лиге. Остальные матчи «Реал» выиграл.
Следующий соперник команды – «Ювентус». Встреча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 22 октября в Мадриде.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости