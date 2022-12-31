Тен Хаг о поиске нападающего в «МЮ»: «Нужно проявить креативность, возможно. Форварды стоят дорого, особенно зимой»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о поиске нового нападающего для «Манчестер Юнайтед».

«Это всегда непросто. Нападающие стоят дорого, особенно зимой. Возможно, нам нужно проявить креативность в этом вопросе.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы получить необходимый результат, подобрать нужных игроков, которые впишутся в баланс атакующей линии. Много обстоятельств играют свою роль. Трансферное окно еще не началось. Это длительный период.

Считаю, у нас есть команда и футболисты в ней, которые соответствуют нашим критериям. Но во всех турнирах серьезная конкуренция, мы хотим участвовать во всех соревнованиях и выигрывать.

Мы ищем подходящего игрока для нашей команды. Он должен соответствовать спортивным и, безусловно, финансовым критериям», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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3 комментария

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Ахма Начоо
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Здесь и сейчас только Феликс но цена завышена так что это того не стоит, Маркус Тюрам и Нкунку очень хороши но опять же в январе всё будет дорого.
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Бакытбек Мусин
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Попробовали бы Икарди!
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Erik Maerko
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Цена + качество сейчас для Мю: Депай, Митрович, Фирмино, Калвен-Люин? 50+ Ришарлисон, Рамуш, Тоуни?
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