Тен Хаг о поиске нападающего в «МЮ»: «Нужно проявить креативность, возможно. Форварды стоят дорого, особенно зимой»

Эрик тен Хаг высказался о поиске нового нападающего для «Манчестер Юнайтед».

«Это всегда непросто. Нападающие стоят дорого, особенно зимой. Возможно, нам нужно проявить креативность в этом вопросе.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы получить необходимый результат, подобрать нужных игроков, которые впишутся в баланс атакующей линии. Много обстоятельств играют свою роль. Трансферное окно еще не началось. Это длительный период.

Считаю, у нас есть команда и футболисты в ней, которые соответствуют нашим критериям. Но во всех турнирах серьезная конкуренция, мы хотим участвовать во всех соревнованиях и выигрывать.

Мы ищем подходящего игрока для нашей команды. Он должен соответствовать спортивным и, безусловно, финансовым критериям», – сказал главный тренер « ».

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