Тен Хаг о реализации «МЮ»: «Мы должны быть безжалостными. Третий гол «Ноттингему» нужно было забить раньше – до перерыва было два хороших момента»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Каземиро Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен быть безжалостен в реализации моментов.

Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура АПЛ.

«Приятно работать с Каземиро. Все видят то, насколько важную роль он играет, и то, какой уровень привносит в команду.

Думаю, что футболисты развиваются по ходу сезона. Они хорошо выступили на ЧМ-2022 и продолжают в том же духе. Нужно оставаться на уровне и продолжать прогрессировать от игры к игре».

О том, что «Манчестер Юнайтед» забил с наигранного углового

«В сегодняшнем футболе важно забивать со стандартов и при этом не пропускать с них. Поэтому мы должны быть хороши в этих компонентах, потому что они определяют исходы матчей».

О реализации моментов

«Мы должны были забить больше голов. Создали много моментов. Мы забили третий гол незадолго до завершения игры, но нужно делать это раньше. Еще до конца первого тайма у нас было два действительно хороших момента, чтобы завершить этот матч.

Впереди много игр, за счет этого можно сохранять силы, и это будет лучше для всех. Поэтому нам нужно добавить в реализации для развития команды. Марсьяль и Рэшфорд забивают, Бруно Фернандеш будет забивать, но мы должны быть безжалостными», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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11 комментариев

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Урфин Джуси
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Ответ Under
Справедливости ради, косяков и у него хватало по ходу сезона. Иногда это был именно проходной двор.
Назови три косяка Каземиро, при которых опорная зона по ходу сезона превращалась в проходной двор.
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muse muse
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Вот просто не нарадоваться на этого человека, столь дотошного, четко знающего что он хочет и упорно идущего к цели. Никаких послаблений и никакого спуску не даёт и правильно делает)) а как он говорит: все турниры наши, везде должны побеждать-просто обожать такой подход)
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Фут.Боль
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
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Наверное, потому что у тебя практически каждый второй коммент про фрукты. На рынке работаешь, наверное, поэтому все мысли о фруктах. Так нельзя, нужно себя беречь. Так и самому можно в пожухлый фрукт превратиться. Не бережешь себя.
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Флоренти́но Пéрес
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Казе был везде, как только Форест получали преимущество, он моментально выростал там где надо, перехватывал и отбирал. Эталонная игра опорника.
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ХавиГави_Паратрупер
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5rnk2r9wwp
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Как же похорошел МЮ при Тен Хаге!
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Under
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Ответ corazón blanco
Конечно приятно работать с Каземиро, все-таки лучший опорный полузащитник мира. Добавил команде мощи и теперь центр поля уже не является проходным двором.
Справедливости ради, косяков и у него хватало по ходу сезона.
Иногда это был именно проходной двор.
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psycho killer
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При Роне такой фигни не было
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Александра Александрова
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Его Аякс, который дошел до полуфинала был каким то космическим )
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Donald J. Trump
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Кстати, стоит отметить гол с углового. При норвежском бездаре стандартные положения мю превратились в мем.
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corazón blanco
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Конечно приятно работать с Каземиро, все-таки лучший опорный полузащитник мира. Добавил команде мощи и теперь центр поля уже не является проходным двором.
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Экзорцизм Глейзеров
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Нравится как он не почивает на лаврах, в отличие от сули. Тот бы уже за пивом бежал. А тут все чётко, стандарты высокие
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