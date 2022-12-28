Тен Хаг о реализации «МЮ»: «Мы должны быть безжалостными. Третий гол «Ноттингему» нужно было забить раньше – до перерыва было два хороших момента»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен быть безжалостен в реализации моментов.

Манкунианцы обыграли « » (3:0) в матче 17-го тура .

«Приятно работать с . Все видят то, насколько важную роль он играет, и то, какой уровень привносит в команду.

Думаю, что футболисты развиваются по ходу сезона. Они хорошо выступили на ЧМ-2022 и продолжают в том же духе. Нужно оставаться на уровне и продолжать прогрессировать от игры к игре».

О том, что «Манчестер Юнайтед» забил с наигранного углового

«В сегодняшнем футболе важно забивать со стандартов и при этом не пропускать с них. Поэтому мы должны быть хороши в этих компонентах, потому что они определяют исходы матчей».

О реализации моментов

«Мы должны были забить больше голов. Создали много моментов. Мы забили третий гол незадолго до завершения игры, но нужно делать это раньше. Еще до конца первого тайма у нас было два действительно хороших момента, чтобы завершить этот матч.

Впереди много игр, за счет этого можно сохранять силы, и это будет лучше для всех. Поэтому нам нужно добавить в реализации для развития команды. Марсьяль и забивают, Бруно Фернандеш будет забивать, но мы должны быть безжалостными», – сказал главный тренер « ».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!