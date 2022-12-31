«Челси» хочет подписать Энцо зимой, а не летом. И будет пробовать оформить сделку в ближайшее время
«Челси» хочет подписать Энцо Фернандеса в ближайшее время.
Лондонцы намерены заполучить футболиста «Бенфики» зимой, а не летом. Сделка зависит от решения португальцев.
Энцо уже принял предложение «Челси» по контракту. Сообщалось, что «Бенфика» хочет за игрока 120 млн евро, прописанных в качестве отступных.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
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А так ценник в 120 миллионов это конечно жесть! Игрок хороший после ЧМ стоит ну 60-80 максимум, но мешку Челси можно и за 126 продать
И всё по разным причинам.