«Челси» хочет подписать Энцо зимой, а не летом. И будет пробовать оформить сделку в ближайшее время

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» хочет подписать Энцо Фернандеса в ближайшее время.

Лондонцы намерены заполучить футболиста «Бенфики» зимой, а не летом. Сделка зависит от решения португальцев.

Энцо уже принял предложение «Челси» по контракту. Сообщалось, что «Бенфика» хочет за игрока 120 млн евро, прописанных в качестве отступных.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. 

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Ноно Гомес
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Если Аргентина выиграла ЧМ, не значит что ое стоит 120млн, красная цена 40млн..
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Футбол_это_жизнь
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Вчера против Браги кстати провёл очень плохой матч Энцо. Но это скорей всеоо ошибка тренера, выпускать 21 летнего парня у которого голова кругом после выигранного ЧМ.
А так ценник в 120 миллионов это конечно жесть! Игрок хороший после ЧМ стоит ну 60-80 максимум, но мешку Челси можно и за 126 продать
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crazy manc
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Ливерпуль: дадим новый контракт милнеру зимой
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Stivi M.D.
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Какой же развод зреет
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Кокич
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Сперва Жано, потом Хвича, теперь Энцо.
И всё по разным причинам.
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Anvar A.
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Слава богу не в Реал.
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rigobersong
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Месси за месяц из игрока за 12 миллионов, сделал игрока за 120. Какой же гений🥇🇦🇷 Величайший, Лео!:))
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