Энцо согласился перейти в «Челси». «Бенфика» требует 120 млн евро отступных

« » работает над трансфером из «Бенфики».

По данным журналиста , сейчас лондонский клуб ведет прямые переговоры с «Бенфикой» о переходе 21-летнего полузащитника.

Вместо выплаты отступных «Челси» готов предложить за игрока «огромную сумму», но « », как и раньше, продолжает настаивать на выплате клаусулы в размере 120 млн евро в полном объеме.

Фернандес уже дал согласие на переход в «Челси».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на данный момент не делали предложение по Энцо.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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