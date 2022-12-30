Энцо согласился перейти в «Челси». «Бенфика» требует 120 млн евро отступных

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Фабрицио Романо Футбол

«Челси» работает над трансфером Энцо Фернандеса из «Бенфики».

По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас лондонский клуб ведет прямые переговоры с «Бенфикой» о переходе 21-летнего полузащитника.

Вместо выплаты отступных «Челси» готов предложить за игрока «огромную сумму», но «Бенфика», как и раньше, продолжает настаивать на выплате клаусулы в размере 120 млн евро в полном объеме.

Фернандес уже дал согласие на переход в «Челси».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на данный момент не делали предложение по Энцо.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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TravenS
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Ответ Игорь Нижник
120 за кого ? Откуда он вылез ? Чувак первый год в Европе уже 120
За эндриков всяких 60 дают, а они даже в Европе не были
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Игорь Нижник
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120 за кого ? Откуда он вылез ? Чувак первый год в Европе уже 120
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Zombieset
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Я не понимаю эту апл. где напы? они всех топовых пз скупают. чистых напов из топ-5 раз-два и обчелся. Холланд раз, Кейн два. И тот уже опорник в сборной. Зато лавка из пз - это 32 сборных с чм
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ta-tosha
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Ответ bars1998
Если ещё и Беллингем выберет Реал то Ливерпуль останеться с кукишем) так что за Британца будет битва 😅
Не переживай, Ливерпуль найдет какого нибудь полу ноунейма и сделает из него топа.
Уже Санчо и компания заиграли в АПЛ. С Бундеслиги в последнее время стало стрёмно брать людей
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*MVP*
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Ответ bars1998
Если ещё и Беллингем выберет Реал то Ливерпуль останеться с кукишем) так что за Британца будет битва 😅
заберут Амрабата)
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Benner
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Считай уже карьеру загубил... зря в это болото сунулся. Потенциал был бешеный
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ta-tosha
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Они там стратегию новую приняли - собрать игроков до 25 лет и строить новый проект. Так что за топовую молодежь будут переплачивать, сомнений ноль
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bars1998
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Если ещё и Беллингем выберет Реал то Ливерпуль останеться с кукишем) так что за Британца будет битва 😅
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Артем_
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"Вместо выплаты отступных «Челси» готов предложить за игрока «огромную сумму», но «Бенфика», как и раньше, продолжает настаивать на выплате клаусулы в размере 120 млн евро в полном объеме." Это как?
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rigobersong
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Ответ DolJun
челси жизнь ничему не учит, опять хотят опозориться на рекордном трансфере походу
Наконец-то я и до тебя достучался:) Глоры роналду уже мне тысячи извинений принесли и сказали, дядя Риго ты все эти годы был прав:)) Ничего еще не ного будут глоры челси писать:))
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DolJun
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челси жизнь ничему не учит, опять хотят опозориться на рекордном трансфере походу
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Антон
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Только мне иной раз кажется, что Бенфика сама эти слуxи распространяет? Про всеобщий интерес и огромные суммы? Типа "не упустите свой шанс, а то он нарасxват, и будет только дорожать. А ваши прямые конкуренты клювом не щелкают, в приxожке уже толпятся".
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Константин Ловков
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Константин Ловков
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Ответ LIBerly
Может, посмотреть на него в клубе? На ЧМ все футболисты играют на другом уровне
Ага, желательно каком-нибудь играющем в Лиге Чемпионов, но только так, чтобы ему игровое время давали, вообще супер, если еще и стартовым игроком был бы, хм…

Ну и чтобы чемпионат какой-нибудь, где молодых игроков активно развивают - вообще идеально.
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B@SS
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Торги начались )
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Акира_1
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Ответ Dmitriy6354
Не многовато ли?! Да один из переспективнейших, но так много, Карл!
Ну да как же жалко этих денег американского бизнесмена, который чисто свои хотелки реализует. 😆
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4pv2pc6mgj
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У Должуна будет сердечный приступ, ей богу
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Alex Legend
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Ответ LIBerly
Может, посмотреть на него в клубе? На ЧМ все футболисты играют на другом уровне
В клубе он сразу выделятся стал после первых игр.
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Плакса Джон ушел налево
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Флоп
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Акира_1
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Вообще интересные переходы Челси пытается провернуть. Все молодые и голодные до побед игроки, как и хочет Боэли, в теории при грамотном тренере можно создать интересную банду.
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TravenS
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Пусть и дорого, но денег Боули не жалко 😁, а вот для Челси это отличное усиление, ибо наблюдать за Лофтус-Чиком уже нет сил
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Sergey Khachiyan
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Ну 120 это прям перебор, как бы парня не придавило этим. 60 рабочая цифра для всех, но современный футбол беспощаден в этом отношении..
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corazón blanco
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Вместо Канте неплохой вариант, да и он не только на позиции опорника может играть, а вообще на любой в полузащите.
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Dmitriy6354
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Не многовато ли?! Да один из переспективнейших, но так много, Карл!
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LIBerly
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Может, посмотреть на него в клубе? На ЧМ все футболисты играют на другом уровне
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