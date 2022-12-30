Энцо согласился перейти в «Челси». «Бенфика» требует 120 млн евро отступных
«Челси» работает над трансфером Энцо Фернандеса из «Бенфики».
По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас лондонский клуб ведет прямые переговоры с «Бенфикой» о переходе 21-летнего полузащитника.
Вместо выплаты отступных «Челси» готов предложить за игрока «огромную сумму», но «Бенфика», как и раньше, продолжает настаивать на выплате клаусулы в размере 120 млн евро в полном объеме.
Фернандес уже дал согласие на переход в «Челси».
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на данный момент не делали предложение по Энцо.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
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