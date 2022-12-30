«Челси» уже обсуждает структуру выплат 127 млн евро за Энцо с «Бенфикой». Нужно решить, какая часть суммы будет фиксированной

«Челси» и « » ведут переговоры о трансфере .

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, «Челси» и «Бенфика» уже обсуждают структуру выплаты 127 млн евро, которые лондонцы готовы отдать за 21-летнего игрока.

Сторонам предстоит определить, какую часть от этой суммы составит фиксированная часть, а какую – бонусы. Также еще нужно договориться о способе оплаты.

Отмечается, что осуществить эту сделку получится лишь в таком формате. « » не собирается платить 120 млн евро отступных за Энцо. Последнее слово остается за «Бенфикой».

Закрыть сделку будет непросто, но «Челси» работает над ее осуществлением.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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