«Челси» уже обсуждает структуру выплат 127 млн евро за Энцо с «Бенфикой». Нужно решить, какая часть суммы будет фиксированной

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» и «Бенфика» ведут переговоры о трансфере Энцо Фернандеса.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, «Челси» и «Бенфика» уже обсуждают структуру выплаты 127 млн евро, которые лондонцы готовы отдать за 21-летнего игрока.

Сторонам предстоит определить, какую часть от этой суммы составит фиксированная часть, а какую – бонусы. Также еще нужно договориться о способе оплаты.

Отмечается, что осуществить эту сделку получится лишь в таком формате. «Челси» не собирается платить 120 млн евро отступных за Энцо. Последнее слово остается за «Бенфикой».

Закрыть сделку будет непросто, но «Челси» работает над ее осуществлением.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Фёдор Кузнецов
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Ответ Evgen_Hazard
Я хочу назвать слово целиком! Коутинью!
И это правильный ответ!
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Evgen_Hazard
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Ответ Фёдор Кузнецов
Откройте букву К!
Я хочу назвать слово целиком!
Коутинью!
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Ноно Гомес
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За такие деньги лучше Джуда...
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Evgen_Hazard
Хочу назвать букву! Откройте букву К
Откройте букву К!
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Sweeet
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Ответ Philadelphia51
Смешной ты , вообще-то тогда он забил 6 голов , и стал лучшем бомбардиром турнира . И в 10 раз был ярче того же Энцо фернадеса !
Да-да, однако купили его за один гол
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Evgen_Hazard
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Ответ Фёдор Кузнецов
Можно купить бразильца из Ливерпуля, чтоб он потом ушёл в аренду и сделал вам дубль
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Slavick Nemkovsky
Хамес забил 6 мячей на ЧМ в свое время и каких. Фернандес ноунейм из чемпионата Португалии, наследник Нуньеса)
Фернандес чемпион мира, а Хамес никто.
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Фёдор Кузнецов
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Ответ DolJun
не знаю есть ли худший способ в футболе потратить такую сумму денег.
Можно купить бразильца из Ливерпуля, чтоб он потом ушёл в аренду и сделал вам дубль
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Акира_1
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Это все замечательно, но нападающего не нужно взять? Броя вылетел, Обамяенг уже старый и тот молодой Фофана. Забивать опять некому.
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Travis Henderson
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Ответ DolJun
не знаю есть ли худший способ в футболе потратить такую сумму денег.
Есть, сто лям на бельгийского мандинго
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Travis Henderson
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У Челси уже сто лет как нет толкового напа, забивать некому вообще, все молодые, видные напы уходят в другие клубы, и Челси даже не пытается за них бороться, при этом соря деньги на трансферы в другие линии, и на не особо нужных игроков, трансферная политика у клуба в последние годы просто отвратительная, и отвратительной она стала еще до Боули
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Philadelphia51
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Ответ Sweeet
Ну этого хоть за целый турнир покупают. Хамеса вообще за один гол купили
Смешной ты , вообще-то тогда он забил 6 голов , и стал лучшем бомбардиром турнира . И в 10 раз был ярче того же Энцо фернадеса !
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headmaster
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На Огромнейший риск идет Челси. Да и вряд ли Энцо, придя в Челси, со старта даст качественное усиление, в 4-ку можно не попасть
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Slavick Nemkovsky
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Ответ Sweeet
Ну этого хоть за целый турнир покупают. Хамеса вообще за один гол купили
Хамес забил 6 мячей на ЧМ в свое время и каких. Фернандес ноунейм из чемпионата Португалии, наследник Нуньеса)
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Пенс
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Ответ DolJun
не знаю есть ли худший способ в футболе потратить такую сумму денег.
спроси у бчк. Там целую книгу можно написать.
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Sweeet
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Ну этого хоть за целый турнир покупают. Хамеса вообще за один гол купили
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GuruFutbola
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До развода года с чумени не дотягивает, но все же
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Футбол_это_жизнь
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Интересно Челси уже мешок или нет?
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DolJun
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не знаю есть ли худший способ в футболе потратить такую сумму денег.
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