«Челси» дает 127 млн евро за Энцо – больше, чем отступные. Так клуб хочет договориться об удобном графике выплат

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» ведет переговоры о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики».

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 127 млн евро. Если «Бенфика» примет это предложение, то «Ривер Плейт» получит 31,75 млн евро.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Челси» готов заплатить за Фернандеса более крупную сумму, чем отступные, чтобы договориться с «Бенфикой» о более удобном для себя графике выплат. Если «Челси» не активирует пункт об отступных, «Бенфика» не обязана его продавать.

Мнения в руководстве «Бенфики» по поводу возможного ухода Энцо разделились. Кто-то выступает против его продажи, а кто-то считает, что на этот шаг стоит пойти, учитывая сумму, которую предлагает «Челси».

Отмечается, что при переговорах о трансфере Уэсли Фофана лондонцы согласились на график выплат, удобный «Лестеру». В случае с Фернандесом «Челси» хочет, чтобы выплаты осуществлялись на его условиях. Переговоры будут непростыми.

«Ливерпуль» никогда не делал предложений по Энцо, хоть этому клубу и очень симпатичен этот игрок. Но, как и «Реал», «Ливерпуль» готов сделать предложение по Фернандесу лишь летом. Поэтому «Челси» стремится договориться о трансфере Фернандеса сейчас, чтобы избежать конкуренции.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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50 комментариев

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Eden Hazard
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Ответ Marcus-light
Челси зарабатывает)) ой всё)
Прикинь, да.
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Eden Hazard
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Ответ Тихон Кб
120 придётся сразу отдавать, а они в рассрок хотят
Так Кепа щас к тому же один из лучших в АПЛ.
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Eden Hazard
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Ответ borchinec-05
АПЛ снова создает прецедент на трансферном рынке взвинчивая цены. Боруссия, к примеру, теперь будет просить не меньше 130 теперь у Реала за беллингема. Не очень хорошая тенденция от команд АПЛ для всех других.
Прецедент создал ПСЖ в 2017ом. 222 млн за Неймара - прецедент по космической сумме и способу трансфера, 180 млн за Мбаппе через год - завышение суммы на 30 млн, но оплата в 2018, а первый год вроде как аренда, что стали называть арендой с обязательным правом выкупа - прецедент номер 2.
5 лет прошло, АПЛ ничего не создаёт.
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Under
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Ответ Jordan95
Он не играл в том матче.
Ну перечитайте протоколы, что ли.
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Мама Мамаева
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Пример Феликса никого не учит? Никогда не покупайте игрока Бенфики за 127 лимонов после одного норм сезона/турнира
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Федя-гол
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Ответ Jordan95
Примеры можно, кроме Лукаку и Кепы(и то спорный момент, Челси мог остаться без вратаря в тот момент)!?
худший - это дринкуотер
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Любезный Коссутий
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Ответ BVB09
А вы называете псж мешком. У них хотя бы кто то выстреливает. А у челси почти каждый трансфер провальный. Причём все эти трансферы за баснословные деньги
так и Челси был мешком, при Ромке.
походу, при Глейзере 2.0 ничего не поменялось.
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Marcus-light
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Ответ Eden Hazard
Месси не мог не выстрелить, а если Неймар и Мбаппе за 402 миллиона(402 миллиона евро 5 лет назад!!!) - это показатель удачной стрельбы, а не мешковитости ПСЖ, то я даже не знаю что говорить) С Челси, который зарабатывает, а не на липовых шейховских контрактах живёт, мешковатость парижан, не сравнить. И это я ещё молчу о зарплатах тройки нападающих ПСЖ. Чеки без сумм раздают.
Челси зарабатывает)) ой всё)
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Jordan95
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Ответ Under
А Саудовская Аравия?
Он не играл в том матче.
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TinTin
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Ответ pyqgqd9hqp
Да блеснул на чемпионате мира, но если честно это же кот в мешке, 3 гола за 24 матча, ну как-то не 120 🍋
Блеснул на чемпионате мира? Идеальная игра в лиге чемпионов, беника вышла в 1/8 в том числе благодаря его игре в центре, закрывать центр в матчах с псж и юве не так то просто
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Eden Hazard
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Ответ BVB09
А вы называете псж мешком. У них хотя бы кто то выстреливает. А у челси почти каждый трансфер провальный. Причём все эти трансферы за баснословные деньги
Месси не мог не выстрелить, а если Неймар и Мбаппе за 402 миллиона(402 миллиона евро 5 лет назад!!!) - это показатель удачной стрельбы, а не мешковитости ПСЖ, то я даже не знаю что говорить) С Челси, который зарабатывает, а не на липовых шейховских контрактах живёт, мешковатость парижан, не сравнить. И это я ещё молчу о зарплатах тройки нападающих ПСЖ. Чеки без сумм раздают.
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Dizzod
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Ответ SuperDubina
Наша цена 120, Челси: не годится! дешевле 127 брать не будем!!!
Они же в рассрочку хотят. 7 млн. это как бы проценты за отсрочку платежа.
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Jordan95
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
За игрока, который хорошо провёл полсезона даже не в топ 5 лиге уже готовы отваливать 127 млн. Безумие в его чистом виде.
Даже не в топ Лиге он помог Бенфике выйти с 1 места в группе с ПСЖ и Юве)
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Under
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Ответ Jordan95
Чет я не понимаю почему у всех бомбит. -По моему мнению лучший хав ЧМ. И точно один из лучших молодых полузащитников в мире. -21 год -зимняя покупка = переплата + трансфер в АПЛ Почему Тчуамени может стоить сотку, а Энцо нет?) ну попробуйте Энцо купить за 60)) Просто для справки - команды Энцо не проигрывают в этом сезоне с ним в составе. У Бенфики 3 ничьи в сезоне(2 с ПСЖ), остальное победы, у Аргов с Энцо сами знаете. Чувак в 21 год за пол года на высочайшем уровне снес полузащиту Юве, уровнял игру с ПСЖ, на ЧМ уничтожал голландцев и хорватов с их звездным трио. Более того, он и Францию в центре поля уничтожил почти в соло. Где был Тчуамени с Рабьо? Их кто-то видел в матче? Энцо монструозный полузащитник. Техника, мощь, удар, пас, выносливость.
А Саудовская Аравия?
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pyqgqd9hqp
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Да блеснул на чемпионате мира, но если честно это же кот в мешке, 3 гола за 24 матча, ну как-то не 120 🍋
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QWertY
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Ответ borchinec-05
АПЛ снова создает прецедент на трансферном рынке взвинчивая цены. Боруссия, к примеру, теперь будет просить не меньше 130 теперь у Реала за беллингема. Не очень хорошая тенденция от команд АПЛ для всех других.
То есть покупка Дембеле за 120 не прецедент? Покупка Азара за 160млн тоже норм? Давно уже пора понять, что взвинтить цены начали лолиговские мешки
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Тихон Кб
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Ответ SuperDubina
Наша цена 120, Челси: не годится! дешевле 127 брать не будем!!!
120 придётся сразу отдавать, а они в рассрок хотят
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Jordan95
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Ответ BVB09
А вы называете псж мешком. У них хотя бы кто то выстреливает. А у челси почти каждый трансфер провальный. Причём все эти трансферы за баснословные деньги
Примеры можно, кроме Лукаку и Кепы(и то спорный момент, Челси мог остаться без вратаря в тот момент)!?
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trav
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
За игрока, который хорошо провёл полсезона даже не в топ 5 лиге уже готовы отваливать 127 млн. Безумие в его чистом виде.
Такой прайс у него не из-за игры в Бенфике (хотя в ЛЧ она заняла первое место в группе, если кто забыл), а за лучшего молодого игрока ЧМ
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Pitkin
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Хороший график выплат это когда вся сумма сразу не платится. 120 отступных нужно было выплатить сразу. 127 видимо в три раза за года два-три.
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borchinec-05
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АПЛ снова создает прецедент на трансферном рынке взвинчивая цены. Боруссия, к примеру, теперь будет просить не меньше 130 теперь у Реала за беллингема. Не очень хорошая тенденция от команд АПЛ для всех других.
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Marcus-light
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С одной стороны, безумие. С другой - он же явно полезнее Лукаку. Так что наценка будет максимум миллионов 100 из них.
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Егор Павлов
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Ответ SuperDubina
Наша цена 120, Челси: не годится! дешевле 127 брать не будем!!!
А че смеетесь? Выплатить 120 лямов одним траншем или в рассрочку это 2 разные суммы.
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Jordan95
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Чет я не понимаю почему у всех бомбит.

-По моему мнению лучший хав ЧМ. И точно один из лучших молодых полузащитников в мире.
-21 год
-зимняя покупка = переплата + трансфер в АПЛ

Почему Тчуамени может стоить сотку, а Энцо нет?) ну попробуйте Энцо купить за 60))

Просто для справки - команды Энцо не проигрывают в этом сезоне с ним в составе. У Бенфики 3 ничьи в сезоне(2 с ПСЖ), остальное победы, у Аргов с Энцо сами знаете.

Чувак в 21 год за пол года на высочайшем уровне снес полузащиту Юве, уровнял игру с ПСЖ, на ЧМ уничтожал голландцев и хорватов с их звездным трио. Более того, он и Францию в центре поля уничтожил почти в соло. Где был Тчуамени с Рабьо? Их кто-то видел в матче?

Энцо монструозный полузащитник. Техника, мощь, удар, пас, выносливость.
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Франческо Тотти
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На месте Бенфики отказался бы. Или 150 зарядил за такие схемы.
120 млн сейчас и 127 млн через 4 года могут разительно отличаться
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