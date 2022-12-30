«Челси» дает 127 млн евро за Энцо – больше, чем отступные. Так клуб хочет договориться об удобном графике выплат

«Челси» ведет переговоры о трансфере из «Бенфики».

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 127 млн евро. Если «Бенфика» примет это предложение, то « » получит 31,75 млн евро.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, « » готов заплатить за Фернандеса более крупную сумму, чем отступные, чтобы договориться с «Бенфикой» о более удобном для себя графике выплат. Если «Челси» не активирует пункт об отступных, « » не обязана его продавать.

Мнения в руководстве «Бенфики» по поводу возможного ухода Энцо разделились. Кто-то выступает против его продажи, а кто-то считает, что на этот шаг стоит пойти, учитывая сумму, которую предлагает «Челси».

Отмечается, что при переговорах о трансфере Уэсли Фофана лондонцы согласились на график выплат, удобный «Лестеру». В случае с Фернандесом «Челси» хочет, чтобы выплаты осуществлялись на его условиях. Переговоры будут непростыми.

«Ливерпуль» никогда не делал предложений по Энцо, хоть этому клубу и очень симпатичен этот игрок. Но, как и «Реал», «Ливерпуль» готов сделать предложение по Фернандесу лишь летом. Поэтому «Челси» стремится договориться о трансфере Фернандеса сейчас, чтобы избежать конкуренции.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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