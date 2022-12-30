«Челси» дает 127 млн евро за Энцо – больше, чем отступные. Так клуб хочет договориться об удобном графике выплат
«Челси» ведет переговоры о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики».
По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 127 млн евро. Если «Бенфика» примет это предложение, то «Ривер Плейт» получит 31,75 млн евро.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Челси» готов заплатить за Фернандеса более крупную сумму, чем отступные, чтобы договориться с «Бенфикой» о более удобном для себя графике выплат. Если «Челси» не активирует пункт об отступных, «Бенфика» не обязана его продавать.
Мнения в руководстве «Бенфики» по поводу возможного ухода Энцо разделились. Кто-то выступает против его продажи, а кто-то считает, что на этот шаг стоит пойти, учитывая сумму, которую предлагает «Челси».
Отмечается, что при переговорах о трансфере Уэсли Фофана лондонцы согласились на график выплат, удобный «Лестеру». В случае с Фернандесом «Челси» хочет, чтобы выплаты осуществлялись на его условиях. Переговоры будут непростыми.
«Ливерпуль» никогда не делал предложений по Энцо, хоть этому клубу и очень симпатичен этот игрок. Но, как и «Реал», «Ливерпуль» готов сделать предложение по Фернандесу лишь летом. Поэтому «Челси» стремится договориться о трансфере Фернандеса сейчас, чтобы избежать конкуренции.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
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5 лет прошло, АПЛ ничего не создаёт.
походу, при Глейзере 2.0 ничего не поменялось.
-По моему мнению лучший хав ЧМ. И точно один из лучших молодых полузащитников в мире.
-21 год
-зимняя покупка = переплата + трансфер в АПЛ
Почему Тчуамени может стоить сотку, а Энцо нет?) ну попробуйте Энцо купить за 60))
Просто для справки - команды Энцо не проигрывают в этом сезоне с ним в составе. У Бенфики 3 ничьи в сезоне(2 с ПСЖ), остальное победы, у Аргов с Энцо сами знаете.
Чувак в 21 год за пол года на высочайшем уровне снес полузащиту Юве, уровнял игру с ПСЖ, на ЧМ уничтожал голландцев и хорватов с их звездным трио. Более того, он и Францию в центре поля уничтожил почти в соло. Где был Тчуамени с Рабьо? Их кто-то видел в матче?
Энцо монструозный полузащитник. Техника, мощь, удар, пас, выносливость.
120 млн сейчас и 127 млн через 4 года могут разительно отличаться