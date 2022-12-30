«Челси» и Энцо согласовали контракт до 2028-го с зарплатой 10 млн евро в год (Николо Скира)

Теги Челси Бенфика премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» и Энцо Фернандес согласовали контракт.

По данным инсайдера Николо Скиры, лондонский клуб достиг принципиального соглашения с 21-летним хавбеком «Бенфики» о контракте до 2028 года с зарплатой 10 млн евро в год.

Теперь «Челси» работает с «Бенфикой» над закрытием сделки. Португальский клуб просит выплатить отступные в 120 млн евро.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. 

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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alexis2020
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Ответ TravenS
Да не только за чм!!! Твои проблемы, если ты не видел как он играл в лч за Бенфику, про чемп уж молчу
Хорошо, но это же Бенфика.. вспомни, как уходили Фелиш и Нуньес. В новых клубах играли куда хуже, а лиссабонцы получали кучу кэша
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Амин Чич
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Ответ Иван Павлов
Гётце засветился сильно раньше ЧМ-14. Пить надо меньше.
Спасибо за беспокойство! Но, многие засветились на местном уровне, но мало кто из знал! А я имел ввиду тех, кто засветился на ЧМ! Иван, ну, что вы в самом деле!? )))))
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TravenS
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Ох, сколько же переобуется, если тот заиграет 😂
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Chernoy
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127 лямов за трансфер, 10 лямов зарплата… так и вспоминается Камеди клаб: кто ты, Олег!?
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NartApsua
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Ответ Goofts
Энцо будет десятилетие блистать на позиции кросса модрича, можете скринить Так смешно, когда эксперты со спортса лучше понимают, нежели скауты и тренера, кого и за сколько подписывать
А скауты и тренеры никогда не ошибаются, подписывая того или иного игрока?
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TravenS
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Ответ Eziz Caryew
За один хороший ЧМ 120 млн и 10 лямов лички? Серьёзно? Даже МЮ так не делает, Боули окончательно доведёт Челси до середняка
Да не только за чм!!! Твои проблемы, если ты не видел как он играл в лч за Бенфику, про чемп уж молчу
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Иван Павлов
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Ответ Амин Чич
Много примеров таких, футболисты которые засветились на ЧМ почему-то не оправдались, ну не все конечно, но есть примеры! Те же, Хамес, Гетце.. дальше не стал долго думать, уже пить пора, праздновать новый год)))
Гётце засветился сильно раньше ЧМ-14. Пить надо меньше.
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Амин Чич
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Ответ Висита Эльмурзаев
А кого им брать вместо Канте? Бускетса?
К чему вопрос непонятный!? Причём тут эти двое!?
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Влад Кокорин
Самая большая ошибка, как же хорошо, что не Ливерпуль…
Нуньес передаёт привет
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Амин Чич
Не тот клуб прозвали "сороками"! Хватают все, что блестит
А кого им брать вместо Канте? Бускетса?
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Амин Чич
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Много примеров таких, футболисты которые засветились на ЧМ почему-то не оправдались, ну не все конечно, но есть примеры! Те же, Хамес, Гетце.. дальше не стал долго думать, уже пить пора, праздновать новый год)))
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yrok77
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Синий мешок по классике Конечно это выбор Энцо ,но все же будет жаль ,если такой бриллиант погубит свою карьеру в этом мешке из-за денег
Ты еще скажи, что в сборной Аргентины все бриллианты
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Okaka
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Ответ bulldozer
А куда ему нужно было переходить?
В рычаг
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Владимир Владимирович
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А мне кажется этот трансфер на года, Энцо станет как Эссьен в своё время ключевым игроком, да , дорого, но мне кажется это будет оправданный трансфер. Даже если этот год будет неудачным для Челси , значит в следующих годах добьются успехов , денег море, и со временем вместо Поттера позвать другого тренера, например Скалони ) или Энрике на крайняк, ну на худой конец попробовать договориться с Григоряном
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Goofts
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Энцо будет десятилетие блистать на позиции кросса модрича, можете скринить
Так смешно, когда эксперты со спортса лучше понимают, нежели скауты и тренера, кого и за сколько подписывать
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Влад Кокорин
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Самая большая ошибка, как же хорошо, что не Ливерпуль…
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Герцог Анжуйский
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Пропадет.
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Razrubsis
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Сейчас такое время, когда мешков (как бы смешно это не звучало) развелось много. И если не ты так другой купит. Он первый сезон в Европе играет. Очень рискованный трансфер за такие деньги.
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Машина Мощная
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эх жаль что не в Ливер.
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HellLight
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При всех трансферных неудачах абрамовича, челси всегда был самым финансово грамотным клубом апл, а может и европы. Боули же показывает как не надо тратить деньги.
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LifeSpartak
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Почините свой сайт в браузере опера! Ну ё маё!
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bulldozer
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Синий мешок по классике Конечно это выбор Энцо ,но все же будет жаль ,если такой бриллиант погубит свою карьеру в этом мешке из-за денег
А куда ему нужно было переходить?
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Александр Мартынов
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Синий мешок по классике Конечно это выбор Энцо ,но все же будет жаль ,если такой бриллиант погубит свою карьеру в этом мешке из-за денег
бриллиант ахахахахах
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Игорь Климов
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Ответ Андрей Кастуев
Энцо и в Бенфике зажигал, и на ЧМ был просто превосходен. Очень понравился. Не фанат Челси совсем, но хочется, чтобы у Фернандеса получилось в лучшей лиге. Хотя лондонцев совсем недавно жуть как штормило. Главное, чтобы повышенное внимание и страшно задранный ценник не раздавили парня.
Полностью поддерживаю такое мнение!
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Никита Самарин
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Оперативненько Челси выхватил одного из самых перспективных центральных полузащитников мира. Денег, мягко скажем, не пожалели. (¬‿¬)
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