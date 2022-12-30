«Челси» и Энцо согласовали контракт до 2028-го с зарплатой 10 млн евро в год (Николо Скира)

« » и согласовали контракт.

По данным инсайдера Николо Скиры, лондонский клуб достиг принципиального соглашения с 21-летним хавбеком «Бенфики» о контракте до 2028 года с зарплатой 10 млн евро в год.

Теперь «Челси» работает с «Бенфикой» над закрытием сделки. Португальский клуб просит выплатить отступные в 120 млн евро.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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