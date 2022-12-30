Агбонлахор об Энцо Фернандесе: «Он хорош, но 105 млн фунтов? Я бы не стал столько платить»

Экс-форвард «Астон Виллы» не советует переплачивать за .

«Он выглядел очень собранным [на ], постоянно получал мяч в таких важных играх. Именно его и не хватало в первых матчах.

Но 105 миллионов фунтов? Я не думаю, что стоит столько платить, руководствуясь игрой на чемпионате мира.

Я не думаю, что он сыграл настолько потрясающе. Он смотрелся хорошо, действовал агрессивно, помогал команде. Он хороший футболист, но...

Возможно, все дело в возрасте. Ему лишь 21 год. А « », да, очень хочет укрепить полузащиту.

Но я лично я бы не стал столько платить», – сказал Агбонлахор в эфире Talksport.

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