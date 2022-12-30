Агбонлахор об Энцо Фернандесе: «Он хорош, но 105 млн фунтов? Я бы не стал столько платить»
Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор не советует переплачивать за Энцо Фернандеса.
«Он выглядел очень собранным [на ЧМ-2022], постоянно получал мяч в таких важных играх. Именно его и не хватало Аргентине в первых матчах.
Но 105 миллионов фунтов? Я не думаю, что стоит столько платить, руководствуясь игрой на чемпионате мира.
Я не думаю, что он сыграл настолько потрясающе. Он смотрелся хорошо, действовал агрессивно, помогал команде. Он хороший футболист, но...
Возможно, все дело в возрасте. Ему лишь 21 год. А «Челси», да, очень хочет укрепить полузащиту.
Но я лично я бы не стал столько платить», – сказал Агбонлахор в эфире Talksport.
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Удивляет лишь то, каким образом такой бездарный управитель как Боули сколотил такой капитал.