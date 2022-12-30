Агбонлахор об Энцо Фернандесе: «Он хорош, но 105 млн фунтов? Я бы не стал столько платить»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Сборная Аргентины по футболу Габриэль Агбонлахор ЧМ-2022 Энцо Фернандес Футбол

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор не советует переплачивать за Энцо Фернандеса.

«Он выглядел очень собранным [на ЧМ-2022], постоянно получал мяч в таких важных играх. Именно его и не хватало Аргентине в первых матчах.

Но 105 миллионов фунтов? Я не думаю, что стоит столько платить, руководствуясь игрой на чемпионате мира.

Я не думаю, что он сыграл настолько потрясающе. Он смотрелся хорошо, действовал агрессивно, помогал команде. Он хороший футболист, но...

Возможно, все дело в возрасте. Ему лишь 21 год. А «Челси», да, очень хочет укрепить полузащиту.

Но я лично я бы не стал столько платить», – сказал Агбонлахор в эфире Talksport.

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5 комментариев

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Фут.Боль
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Интересно, сколько бы стоил Сычев после ЧМ 2002 года в переводе на реалии нынешнего футбольного рынка. 50млн?
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ГОЛИБ Хошимов
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Игрок-то работяга но 120 млн чресчурь
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Inside 88 LW
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У Челси своя ценовая политика. Такой ценник считай даром - после трансфера Кукурельи, Фофаны и на фоне слухов за Кейседо.
Удивляет лишь то, каким образом такой бездарный управитель как Боули сколотил такой капитал.
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artur.mishkin
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У тебя просто столько нету) поэтому и не стал бы платить
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Кукич
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Позорная портовая и полоумный Боуэли готовы. Напомнил несколько лет назад портовые и лично Клопа мочили Сити и Юнайтед за бешеные траты, а теперь тратят как безумные. Купили уругвайскую версию Мораты за 100 лямов
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