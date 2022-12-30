«Аль-Наср» хочет подписать Бускетса зимой. Хавбек не готов ехать в Саудовскую Аравию, несмотря на крупное предложение
Серджи Бускетс получил крупное предложение от саудовского «Аль-Насра».
Как пишет Mundo Deportivo, клуб, к переходу в который близок Криштиану Роналду, сделал «головокружительное предложение» полузащитнику «Барселоны». «Аль-Наср» хочет видеть Бускетса в команде уже этой зимой.
«Аль-Наср» готов платить Серджи гораздо больше, чем «Барселона». Однако на данный момент полузащитник не готов ехать в Саудовскую Аравию.
Бускетс не торопится с принятием решения о будущем. Он сфокусирован на ближайших матчах «Барселоны».
В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.
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(Сарказм)
Если кринж так хочет в ЛЧ играть, почему не может умерить аппетит?)
Или его даже с маленькой зп никто не берёт?)
Хотя кому нужен брусок, который забил 1 гол за пол года 😂