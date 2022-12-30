«Аль-Наср» хочет подписать Бускетса зимой. Хавбек не готов ехать в Саудовскую Аравию, несмотря на крупное предложение

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс получил крупное предложение от саудовского «Аль-Насра».

Как пишет Mundo Deportivo, клуб, к переходу в который близок Криштиану Роналду, сделал «головокружительное предложение» полузащитнику «Барселоны». «Аль-Наср» хочет видеть Бускетса в команде уже этой зимой.

«Аль-Наср» готов платить Серджи гораздо больше, чем «Барселона». Однако на данный момент полузащитник не готов ехать в Саудовскую Аравию.

Бускетс не торопится с принятием решения о будущем. Он сфокусирован на ближайших матчах «Барселоны». 

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.

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15 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Ответ Mega• Battman
Ну все хватит этих фейков. Начали с Роналду потом канте, потом рамос, а теперь бускетс. А потом что месси, ведь у него тоже 2023 году контракт заканчивается.
не потому что контракт заканчивается, а потому что уже бишт есть)
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Alex Legend
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Арабский Галактикос собирают
Пенсионактикос
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Социо Пат
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Арабский Галактикос собирают
В галактикос играли праймовые игроки своего времени, а не сбитые летчики пенсионеры)
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Социо Пат
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Ответ Muhammad Juraev
Успокойся, Мбаппе не мой кумир! Если кринж так хочет в ЛЧ играть, почему не может умерить аппетит?) Или его даже с маленькой зп никто не берёт?) Хотя кому нужен брусок, который забил 1 гол за пол года 😂
Справедливости ради, он еще два забил крепкому Шерифу
(Сарказм)
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Социо Пат
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А Кришти уже записаться на курсы ориентальных танцев успел))
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Haci Ceferli
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Есть ещё игроки с чувством собственного достоинства)
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Muhammad Juraev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рекорд по зарплате кому принадлежит? Уж не твоему кумиру?
Успокойся, Мбаппе не мой кумир!
Если кринж так хочет в ЛЧ играть, почему не может умерить аппетит?)
Или его даже с маленькой зп никто не берёт?)
Хотя кому нужен брусок, который забил 1 гол за пол года 😂
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Vy_Ao
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рекорд по зарплате кому принадлежит? Уж не твоему кумиру?
мбаппе
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Muhammad Juraev
Это вам не кринж, который ради денег готов на всё!
Рекорд по зарплате кому принадлежит? Уж не твоему кумиру?
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ljolik888
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Бускетс спокойно может играть на высшем уровне . Пусть нарцисс подписывают , ведь он никому в Европе не нужен .
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Эдуард Шаталов
Аль Наср разбили копилку с золотыми слитками 🗿
Денег у них всегда хватало
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Muhammad Juraev
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Это вам не кринж, который ради денег готов на всё!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Mega• Battman
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Ну все хватит этих фейков. Начали с Роналду потом канте, потом рамос, а теперь бускетс. А потом что месси, ведь у него тоже 2023 году контракт заканчивается.
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Эдуард Шаталов
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Аль Наср разбили копилку с золотыми слитками 🗿
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