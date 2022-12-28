Бускетс может продлить контракт с «Барсой». Он готов отложить отъезд в МЛС, так как Месси остается в «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

Серджи Бускетс может отложить отъезд в и продлить контракт с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что полузащитник собирается покинуть каталонский клуб летом 2023 года, когда срок его действующего контракта истечет, и перейти в команду из МЛС.

Как пишет Mundo Deportivo, разговор с Хави повлиял на мнение Бускетса. Теперь игрок может отложить уход из «Барселоны» и продлить контракт с клубом.

Хави считает Бускетса ключевым игроком «Барсы». Кроме того, их связывают теплые дружеские отношения. сказал Серджи, что, учитывая финансовое положение клуба, найти ему равноценную замену будет крайне сложно. Тренер отметил, что «Барса» смогла бы усилить другие позиции, если бы Бускетс согласился продлить контракт с клубом.

Также на решение Серджи влияет будущее . Они планировали вместе играть за «Интер Майами» в МЛС, однако теперь, когда Лео согласовал новый контракт с « », Бускетс готов отложить переезд в США. Серджи считает, что еще способен играть на высоком уровне. Переход в клуб из МЛС теперь привлекает его меньше, учитывая, что Месси там не будет.

Отмечается, что уход из сборной позволит Бускетсу сконцентрироваться на «Барсе».

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.

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