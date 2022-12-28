Бускетс может продлить контракт с «Барсой». Он готов отложить отъезд в МЛС, так как Месси остается в «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Серджи Бускетс может отложить отъезд в МЛС и продлить контракт с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что полузащитник собирается покинуть каталонский клуб летом 2023 года, когда срок его действующего контракта истечет, и перейти в команду из МЛС.

Как пишет Mundo Deportivo, разговор с Хави повлиял на мнение Бускетса. Теперь игрок может отложить уход из «Барселоны» и продлить контракт с клубом.

Хави считает Бускетса ключевым игроком «Барсы». Кроме того, их связывают теплые дружеские отношения. Хави сказал Серджи, что, учитывая финансовое положение клуба, найти ему равноценную замену будет крайне сложно. Тренер отметил, что «Барса» смогла бы усилить другие позиции, если бы Бускетс согласился продлить контракт с клубом.

Также на решение Серджи влияет будущее Лионеля Месси. Они планировали вместе играть за «Интер Майами» в МЛС, однако теперь, когда Лео согласовал новый контракт с «ПСЖ», Бускетс готов отложить переезд в США. Серджи считает, что еще способен играть на высоком уровне. Переход в клуб из МЛС теперь привлекает его меньше, учитывая, что Месси там не будет.

Отмечается, что уход из сборной Испании позволит Бускетсу сконцентрироваться на «Барсе».

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Леонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ error505
Лучше Канте взять свободным агентом, а Серджи отпустить
Чтобы на полном серьёзе говорить что Канте может заменить Бускетса, нужно смотреть футбол жопой. Других вариантов нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FantasticFede
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ fcb812
Просьбу остаться Серджи легко понять трансферов зимой не будет а равноценной замены сейчас нет совсем так что он еще пригодится хотя я сам не сильно рад когда в важных матчах старичек уже не успевает но сейчас не купить хорошую замену на его позицию подходит лишь субаменди а он 60 млн стоит что сейчас не про наш бюджет
Потерял ,,,,,,. Дарю, невозможно читать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гель кристины
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
нет, уходи. достал позориться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FantasticFede
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Бускет Чемпион Мира🥇🇪🇦 хочет играть в команде с Месси Чемпионом Мира🥇🇦🇷. Избранный клуб, в который ни один 🇵🇹 не пройдет Фейс Контроль!:)👀
Ригобер, тебя что Климов покусал? Пишешь в его стиле и как мантру повторяешь одно и тоже. Мы уже поняли, что Месси чемпион мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akezhan Kutvarov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ b_arfa
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
На счёт Торреса и Дембеле ещё согласен, а вот Бускетса нет, игрока его плана нет, Де Йонг умница, но чутка другой. Так чт за бускетса пока надо бы держаться, хоть и были провальные матчи, но их было лишь пару
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashgabat Ashgabat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси знает о своем новом контракте ? Откуда эти уроды берут такую информацию, может они не журналисты а агенты спецслужб.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fcb812
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ b_arfa
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
Просьбу остаться Серджи легко понять трансферов зимой не будет а равноценной замены сейчас нет совсем так что он еще пригодится хотя я сам не сильно рад когда в важных матчах старичек уже не успевает но сейчас не купить хорошую замену на его позицию подходит лишь субаменди а он 60 млн стоит что сейчас не про наш бюджет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NartApsua
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ b_arfa
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
Лично меня больше всего беспокоит его привязанность к Серхи Роберто)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ b_arfa
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
Будет на подмене Де Йонга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aleex main
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ b_arfa
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
больше всего убивает его вера в Дембеле , который на одно гениальное решение в матче тратит 8-9 тупых и бесполезных. На мой взгляд Рафа лучше, трудоспособный, прессинг машина, чувствуется школа Бьелсы. При этом не менее техничный игрок, также отлично обыгрывает один в один, обладает тонким пасом . Уверен на все 100, что если бы Хави доверял ему также, как и Дембеле, то он играл бы намного сильнее и у команды игра была бы лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А при чем тут Месси, он что опорника сыграл бы если вернулся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Kugotov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ b_arfa
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
Уход Бускетса будет означать, что ему нужно найти замену, а денег нет. Подписывать надо ПЗ. И пока не приобретут ПЗ не надо тратить денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Годы берут свое, и Бускетс стал немного выпадать из игры. Как бы там с Серджи не решилось, спасибо за всё живой легенде Барсы...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akhil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бускет Чемпион Мира🥇🇪🇦 хочет играть в команде с Месси Чемпионом Мира🥇🇦🇷. Избранный клуб, в который ни один 🇵🇹 не пройдет Фейс Контроль!:)👀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ error505
Лучше Канте взять свободным агентом, а Серджи отпустить
Каете офигенный игрок, но нет уверенности, что он после травмы вернется в свою лучшую форму. вряд ли барса будет так рисковать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ احمد الي
Откуда они берут эти байки, что Серхио ждёт Месси?
Здравствуйте, с вами как всегда передача "Жди меня"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси, величайший!:))🥇🇦🇷👀👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати, я помню каждый гол Месси, помните голевую Бускетса на него?:) Один из самых гениальных пасов в истории!:)

https://youtu.be/8kV_o1xT8aA
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
b_arfa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И зачем? Откровенно не тянет уровень, Хави можно хвалить за многое, но некоторые его выходки по типу привязанности к Торресу и Бускетсу вызывают вопросы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Голубев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ error505
Лучше Канте взять свободным агентом, а Серджи отпустить
У Бускетса ДНК Барсы есть, а Канте это просто наемник
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Смеющийся Баварец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мундо Депртиво…можно дальше не читать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси величайший!:) Вижу Месси всегда радуюсь!:)) Месси🇦🇷Месси🥇Месси🥳 Величайший игрок в истории, Чемпион Мира🥇 Номер🥇Когда Месси на поле, он непобедим!:) Величайший!:))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Мальковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он в этом сезоне стал хуже играть, а что будет в следующем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше Канте взять свободным агентом, а Серджи отпустить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий