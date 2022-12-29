« » интересуется защитником «ПСЖ» .

Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Рамоса вместе с , который, как сообщалось, близок к переходу в «Аль-Наср».

Напомним, у испанца летом 2023 года истекает контракт с « ». При этом не исключено, что он решит продлить соглашение с парижанами.

Статистику Рамоса можно изучить здесь.

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