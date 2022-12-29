«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса вместе с Роналду
«Аль-Наср» интересуется защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Рамоса вместе с Криштиану Роналду, который, как сообщалось, близок к переходу в «Аль-Наср».
Напомним, у испанца летом 2023 года истекает контракт с «ПСЖ». При этом не исключено, что он решит продлить соглашение с парижанами.
Статистику Рамоса можно изучить здесь.
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Как никак три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.
Не поверили ему, видать?
Аль-Наср выигрывает у всех, выходит в финал клубного чемпионата мира, и обыгрывает Манчестер Юнайтед, а Рон забивает 5 мячей им.
А лучшим бомьардиром турнира становится Рамос.
Страшный сон.
Несбыточный.