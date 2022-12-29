«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса вместе с Роналду

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» интересуется защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.

Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Рамоса вместе с Криштиану Роналду, который, как сообщалось, близок к переходу в «Аль-Наср».

Напомним, у испанца летом 2023 года истекает контракт с «ПСЖ». При этом не исключено, что он решит продлить соглашение с парижанами.

Статистику Рамоса можно изучить здесь.

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26 комментариев

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GuruFutbola
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Их уровень уже как 4 года
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Кино Музыка
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И Казимиро до кучи.
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ Социо Пат
Аль-Наср Мадрид
Аль-Насреал
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на войне как на войне
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Ответ Игорь Климов
Ну, у этого Кринжа7 дом - это Спортинг.
А кто ты есть такой, чтобы указывать Роналду где его дом?
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на войне как на войне
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А Рамоса они знают?
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Игорь Климов
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Ответ Великий Алонсо
Месси уже давно уровень не показывает, над ним только все угарают
Лео Месси - Чемпион Мира, и MVP этого турнира, ты вообще о чём здесь пишешь?
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Игорь Климов
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Ответ Михаил Корж
Там эмблемка даже похожа. Всё сделало для того чтобы Криш с Рамосом чувствовали себя как дома 😁.
Ну, у этого Кринжа7 дом - это Спортинг.
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s_h_a_m_a_n
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Они так Зенита испугались?)
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Игорь Морозов
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Лепота какая))
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BelkinIP
Ответ Социо Пат
Особенно он не показал уровень когда поднял кубок ЧМ)
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ẞADIM TM
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Ответ А.Э.РАСИМ
Сон персофанов Роналду: Аль-Наср выигрывает у всех, выходит в финал клубного чемпионата мира, и обыгрывает Манчестер Юнайтед, а Рон забивает 5 мячей им. А лучшим бомьардиром турнира становится Рамос. Страшный сон. Несбыточный.
Да не, потом все покупает зенит
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rigobersong
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Балласт никому не нужен:)
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Деревня31
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Ппц Зениту
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Haci Ceferli
А тренера Зидана им еще не посоветовали? А то тоже сидит без работы!
А за ним же очередь стоит.
Как никак три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.
Не поверили ему, видать?
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А.Э.РАСИМ
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Сон персофанов Роналду:
Аль-Наср выигрывает у всех, выходит в финал клубного чемпионата мира, и обыгрывает Манчестер Юнайтед, а Рон забивает 5 мячей им.

А лучшим бомьардиром турнира становится Рамос.

Страшный сон.
Несбыточный.
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predMBAPPE
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Две легенды в походе за азиатским ЛЧ)
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Михаил Корж
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Ответ Социо Пат
Аль-Наср Мадрид
Там эмблемка даже похожа. Всё сделало для того чтобы Криш с Рамосом чувствовали себя как дома 😁.
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Тимофей Кушнир
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Давайте уже переименуем Аль-Наср в Дом Престарелых. И позовут они к себе Буффона, Алвеса, Пепе, Фабрегаса и Дзюбу. Все равно бабок дофига.
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pvh-82
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Лучше бы одного Модрича подписали, он хотя-бы как спортсмен на поле еще года три будет пользу приносить...
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Kasilas__1
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Решили двух лучших игроков поколения подписать
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Haci Ceferli
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А тренера Зидана им еще не посоветовали? А то тоже сидит без работы!
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Социо Пат
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Ответ Великий Алонсо
Месси уже давно уровень не показывает, над ним только все угарают
Особенно он не показал уровень когда поднял кубок ЧМ)
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Социо Пат
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Аль-Наср Мадрид
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corazón blanco
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Рамос ещё сезон мог бы попылить в том же Париже. Хотя заработать перед уходом на пенсию тоже хороший вариант.
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cektor
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Упс. ))
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