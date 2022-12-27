Бускетс не менял мнение по поводу будущего – он хочет уйти из «Барсы» летом. В том, чтобы он остался до зимы 2024-го, не видят смысла

, скорее всего, покинет «Барселону» летом 2023 года.

Ранее стало известно, что капитан сине-гранатовых решил покинуть «Барселону» летом, когда истечет срок его действующего контракта. Вероятно, новым клубом Бускетса станет «Интер Майами».

Серджи еще не сообщил о своем решении ни руководству, ни тренерскому штабу «Барсы». Его пытаются убедить остаться в клубе еще на сезон – до лета 2024 года.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Бускетс может остаться в «Барсе» до зимы 2024 года, чтобы присоединиться к новому клубу из МЛС на старте предсезонки.

Однако, как пишет Mundo Deportivo, ни Бускетс, ни тренерский штаб не видят пользы в том, чтобы Серджи уходил из клуба посреди сезона. Отмечается, что сейчас хавбек далек от того, чтобы изменить решение по поводу своего будущего.

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.

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