Андрей Аршавин: «Дай Бог, чтобы СВО закончилась в 2023-м. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий»
Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от 2023 года.
– Где будете отмечать Новый год и чего от него ждете?
– Праздники проведу в Санкт-Петербурге.
Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО, от этого и нужно будет отталкиваться. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены, с таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
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Кстати, почём ныне комменты? 15 руб, цену не поднимали?
Скринь.
Кстати, одно время ваших, после известных событий, почти не наблюдалось.
Обидно,наверное
Неее, совсем не бот😂😂😂
Тогда мне не интересно, иди обратно на кухню, готовь мужу ужин.