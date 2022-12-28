Андрей Аршавин: «Дай Бог, чтобы СВО закончилась в 2023-м. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия происшествия Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от 2023 года.

– Где будете отмечать Новый год и чего от него ждете?

– Праздники проведу в Санкт-Петербурге.

Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО, от этого и нужно будет отталкиваться. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены, с таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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140 комментариев

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Гекдениз Кардениз
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Сам инициатор всего звездеца просто так не уйдет всех кровью заляпает
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Заяцволк
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Ахха, угарно, как вся толпа бунтующих сразу высыпает на таких новостях, и все в топах ))
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dimitrii36
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соседские боты непотопляемы...
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Kyancey
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Ответ Хинзир
, который адекватнее всей ветки Обидно,наверное
Ага, сказал бы я сейчас…
Кстати, почём ныне комменты? 15 руб, цену не поднимали?
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ингибитор с ноги батр
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Ответ Денис Давыдов
А с Херсоном то что?
и Херсон и Николаев и Одессу заберем .
Скринь.
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MosesPray
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Ответ Astin
чето маленький отряд вас приперся, не получается заминусовать)) но вштырило вас прилично.
Это ты по себе судишь, у нас тут каждый сам за себя.
Кстати, одно время ваших, после известных событий, почти не наблюдалось.
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KMR
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Ответ Mortimer1
Кроме украинцев с американцами никто про 3 дня не говорил, лол) А теперь сами эту чушь в массы несут
Тебе что фед каналы забанили? На них и говорили
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Astin
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Ответ Хинзир
А замок в штатах🤡
давай уж смену сдавай. сколько тебе постов положено тиснуть?
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Олег Акимов
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Хочется чтобы война закончилась. Но не потому что футболу мешает, а потому что людей убивают.
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Хинзир
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Ответ Виталик_Молорик
Да еще забыл про методичку тебе подобных - украинцы сами себя бомбят) Можешь в следующем споре тоже добавить как аргумент. Фамилия Стрелков (он же Гиркин) и его история тебе в помощь. Какого хрена гражданин РФ делал на территории другого гос-ва? С этого все и началось. Дальше спорить про злых украинцев и священных русских не вижу смысла. Все останутся при своем мнении
Точно с этого началось?)) Поднимем хронологию?))
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stewiegriffin2
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Ответ Виталик_Молорик
Тут за это слово комментарий удаляют. Неделю назад оставлял подобный коммент - через 2 часа удалили. Это конечно какой-то мир наоборот, где черное - это белое. Бомбежку городов называют спец операцией (про цели в виде уничтожения военной инфраструктуры можно не писать - в эпоху интернета и соц сетей все все видели, куда прилетали снаряды)
Удаляют за жалобу юзера,. Достаточно одной! Я щаз пожалуюсь например на твой отзыв - и его не задумываясь удалят. Как то так тут
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Юрий Вешняковский
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Ответ Токсик
Удачи ВСУ окончательно добить гадину!
Не хрюкай, раздавим ваш укрорейх.
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Хинзир
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Ответ Kyancey
Дата регистрации: 28 декабря 2022 Неее, совсем не бот😂😂😂
, который адекватнее всей ветки
Обидно,наверное
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Alexandr Sokolov
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Ответ Ебздрогыч
Закончиться она может, только вот боюсь результаты нам не понравятся. И разгребать ее последствия придется десятилетиями, еще и детям останется. Спасибо стратегу!
да тут скорей уж внукам
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Виталик_Молорик
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Ответ Хинзир
А в донецке народники не сидели в гражданских домах, прикрываясь мирняком Ты лучше про донецкий аэропорт расскажи)))
Да еще забыл про методичку тебе подобных - украинцы сами себя бомбят) Можешь в следующем споре тоже добавить как аргумент. Фамилия Стрелков (он же Гиркин) и его история тебе в помощь. Какого хрена гражданин РФ делал на территории другого гос-ва? С этого все и началось. Дальше спорить про злых украинцев и священных русских не вижу смысла. Все останутся при своем мнении
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Kyancey
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Ответ Хинзир
Правда путин говорил про войну мировую, а на украинп идёт СВО Но куда уж левачкам до понимания логики Кстати, с какого следующего аккаун напишешь?
Дата регистрации: 28 декабря 2022
Неее, совсем не бот😂😂😂
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Хинзир
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Ответ Pb-SE
Скабеева: 2 дня. Лукашенко: 3-4 дня. Или тебя устроит только Путин, произносящий "72 часа, плюс-минус пара секунд"?
Да. Лукашенко и Скабеева к ВПР России никак не относятся
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Pb-SE
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Ответ Хинзир
Кто про 3 дня говорил, ссылку!
Скабеева: 2 дня. Лукашенко: 3-4 дня. Или тебя устроит только Путин, произносящий "72 часа, плюс-минус пара секунд"?
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moldfan
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Ответ Ебздрогыч
Закончиться она может, только вот боюсь результаты нам не понравятся. И разгребать ее последствия придется десятилетиями, еще и детям останется. Спасибо стратегу!
Страшные последствия. Уже неизбежность.
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Токсик
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Удачи ВСУ окончательно добить гадину!
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Alex Green
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Ответ Youzhny23
Комментарий удален модератором
Наивная русня)
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dimitrii36
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Аршавин в соседских списках не значился, совпадение, не думаю...
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arspurs9
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Ответ Astin
кулинарный подотряд "не всетакодназночно", "индейцевтожеубивали!
Полагаю, ты его предводитель?
Тогда мне не интересно, иди обратно на кухню, готовь мужу ужин.
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Mortimer1
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Ответ KMR
А говорили 3 дня...
Кроме украинцев с американцами никто про 3 дня не говорил, лол) А теперь сами эту чушь в массы несут
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Astin
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Ответ arspurs9
Людей убивают всегда и везде, к сожалению, хотя я понимаю, что для большого количества современных людей существование такой ужасной вещи как война - новость. Никого не волнует, что локальные конфликты происходят по всему миру в разных масштабах и разными методами, с участием крупных мировых держав вроде Китая, России, Британии, особенно США (вообще рекордсмены по войнам), так и мелкие междоусобицы мелких стран. Там почему то у людей в мире вообще нет мотивации и желания что-то заканчивать. Так что есть у Аршавина именно такое желание - пускай. Я тоже хочу смотреть нормально футбол и спорт в целом, тоже одна из причин, почему я хочу конца происходящему, что не так?
кулинарный подотряд "не всетакодназночно", "индейцевтожеубивали!
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