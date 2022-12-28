Андрей Аршавин: «Дай Бог, чтобы СВО закончилась в 2023-м. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий»

рассказал, чего ждет от 2023 года.

– Где будете отмечать Новый год и чего от него ждете?

– Праздники проведу в Санкт-Петербурге.

Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО, от этого и нужно будет отталкиваться. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены, с таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему, – сказал заместитель генерального директора « ».

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