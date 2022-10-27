Аршавин о завершении карьеры Павлюченко: «Большой футболист для России. Успехов в обычной скучной жизни»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о Романе Павлюченко и пожелал ему удачи «в обычной жизни».

– Рома – большой футболист для нашей страны, он был отличным бомбардиром, несмотря на то, что на клубном уровне играл в стане одного из наших главных соперников.

Считаю, в итоге у него получилась великолепная карьера. И вообще Рома — отличный парень, молодец! Желаю ему успехов в обычной скучной послефутбольной жизни (улыбается).

– Получается, из вашей сборной на Евро‑2008 Павлюченко дольше всех продержался в большом футболе и позже всех завершает карьеру.

– Правильно за собой следил, молодец! – сказал Аршавин.

Ранее Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры в 40 лет. С 2008 по 2012 год он выступал за «Тоттенхэм». в России большую часть карьеры провел в «Спартаке» и «Локомотиве».