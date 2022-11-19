Аршавин о том, что его не отменили в Европе: «Никто недовольства не высказывал. У нас эстонец на учебе есть, украинец приезжал»

рассказал, что его не отменили в Европе.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в ноябре получил диплом Лиможского университета, завершив обучение по программе УЕФА вместе с другими известными экс-игроками.

– Если говорить о товарищах, с которыми ты учился, вопросы о России часто звучали? Или вообще эта тема не обсуждалась?

– Обсуждалась, так или иначе. Но какого-го серьезного глубокого разговора не было. Спрашивали: как там дела? Вообще, с того момента, когда начались боевые действия, я в Америку не полетел из-за визы. Сейчас два раза был в Англии и Швейцарии, они спрашивают: как там в Москве, как в Питере? Я им говорю, в принципе, если вы по улицам пойдете, вряд ли почувствуете, что что-то происходит.

– Но такого чтобы кто-то отворачивался там…

– Нет, у нас эстонец есть, на одну неделю украинец из соседнего потока приезжал. Нормально.

– Левченко?

– Да.

– То есть отмены Аршавина не было?

– Нет, потом у нас учился Смертин, казахстанец, эстонец, как я говорил. Дарко Лазович. Какая там отмена? У нас русскоязычных было больше, чем англоязычных.

Сидел на ужине, за столом Леха [Смертин], немец и два африканца франкоязычных. Пока все в миксе сидели, разговаривали на английском, потом Леха и немец ушли, пришли два француза сели и вчетвером с африканцами что-то обсуждали. Я себя почувствовал, как в «Арсенале». Один французский вокруг, ничего не понимаешь.

– Когда ты приехал в Манчестер, там тоже все спокойно было?

– Сейчас, в любом случае, едешь заграницу, бумажку не откладываешь. Приучили с ковидных времен. Да нет, наоборот. На границе парень относительно молодой: иди сюда, говорит. Сразу меня узнал.

Спрашиваю: «Что у тебя такое хорошее настроение?» Я ж в понедельник прилетал, а в воскресенье «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» играли. Говорю: «Из-за того, что вы («МЮ») наших обыграли?» – «Нет, я вообще из Ливерпуля, помню ты нам четверку положил». И штамп поставил. В обычной жизни, там, где я выходил в общественные места, вообще спокойно.

– Не поменялось отношение ни на секунду?

– Ко мне нет, я не знаю как к нашей стране, но, при мне, никто какого-то недовольства, по крайней мере открыто, не высказывал.

Единственное, во время церемонии девчонки с Украины тоже выступали. Два раза играли на скрипках. Не то чтобы не понравилось, но, когда Чеферин вручал нам дипломы, во вступительной речи акцентировал внимание, что девочки из Киева, из Украины будут выступать, не просто ансамбль такой-то. То есть, все равно в Европе тему педалируют, такие элементы есть.

– Но тем не менее матч России с Боснией не состоялся.

– Я, если честно, удивился как вообще изначально договорились, для меня это было большее удивление. Затем, когда пошли эти недовольства, стало понятно, что, скорее всего, этого матча не будет. Думаю, РФС понимал ситуацию.

– Это просто был пиар ход?

– Нет, не думаю что пиар ход, возможно где-то глубоко в душе верили до последнего. Если бы РФС смог провести этот матч, сказал бы: Босния с нами играет, а почему мы тогда в еврокубках не можем играть? – сказал заместитель гендиректора по спортивному развитию.

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