Андрей Аршавин: «Месси – лучший. Я не так много видел Марадону и Пеле, но футбол сейчас сложнее и быстрее»

считает лучшим игроком в истории.

«Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.

Но для меня Месси – лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал сказал заместитель гендиректора в эфире «Матч ТВ».

Аргентина обыграла сборную Хорватии в полуфинале со счетом 3:0. Форвард забил гол и сделал результативную передачу.

Подробную статистику Лионеля Месси можно посмотреть здесь.

«Месси поднимет трофей, это предначертано». Путь Аргентины – идеальный сценарий

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