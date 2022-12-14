Андрей Аршавин: «Месси – лучший. Я не так много видел Марадону и Пеле, но футбол сейчас сложнее и быстрее»

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Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам.

Но для меня Месси – лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», – сказал сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Аргентина обыграла сборную Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 3:0. Форвард «ПСЖ» забил гол и сделал результативную передачу.

Подробную статистику Лионеля Месси можно посмотреть здесь.

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