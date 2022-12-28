Серджи Роберто: «Месси не будет любить «ПСЖ» так, как «Барсу». Это его клуб»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто высказался о Лионеле Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.

«Я поздравил его с победой на чемпионате мира, но он еще не ответил мне. Хотя моя жена переписывалась с его женой. Я очень счастлив, что он выиграл этот трофей.

Как и любой куле, я был бы рад, если бы он вернулся. Еще сильнее я был бы рад, если бы смог поиграть с ним. Читал, что он продлит контракт с «ПСЖ».

Мы с ним не общались, поэтому не знаю, рассматривал ли он вариант с возвращением в «Барселону». Но, конечно, «ПСЖ» он не будет любить так, как любил «Барсу». Это его клуб. То, как он ушел, – до сих пор заноза для нас. Но все-таки решение зависит от него», – сказал защитник «Барселоны» в интервью RAC 1.

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12 комментариев

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Alex Legend
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Ответ Ramin Mamedov
все что нужно знать о Барсе - не смогли продлить контракт Месси, но зато контакт с Роберто, который вообще никому оказался не нужен, продлили быстро))
У него контракт в 15 раз дешевле, нашёл что сравнивать
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АРХАТ
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Приведёт к победе в ЛЧ и ещё как будут
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Джавез Тилл
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С Барсой он был несчастлив с 2015...
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che kaif
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Открыл Америку. Чел всю жизнь провел в барсе
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Ramin Mamedov
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все что нужно знать о Барсе - не смогли продлить контракт Месси, но зато контакт с Роберто, который вообще никому оказался не нужен, продлили быстро))
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Терминатор///Айлбибекович
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Прощальный матч в любом случае на Камп Ноу проведет.
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Пенс
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Ещё бы. Столько лет на сотку в год разводить. Что угодно станет домом. А как деньги закончились, то нашёлся новый дом)
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benjamin92
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Дом и работа
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Подкат Пенальтьевич
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Месси никого не любит. Только деньги.
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Тиджани Бабангида
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Это очевидный факт. При этом Месси выкладывается за «ПСЖ» полностью
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Ебздрогыч
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Боюсь, в Барсу он придет уже после карьеры в качестве посла. Хотя было бы красиво завершить карьеру именно в Барсе
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Zakazama
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Барса это его дом
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