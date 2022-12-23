Месси останется в «ПСЖ» еще на сезон. Он хочет выиграть ЛЧ – проект парижан нравится ему больше, чем у «Барсы» (Relevo)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Жоан Лапорта ЧМ-2022 Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Лионель Месси не покинет «ПСЖ» летом 2023 года.

Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи во время ЧМ-2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение о том, что Месси проведет в клубе еще один сезон.

По информации Relevo, Месси никогда не был близок к возвращению в «Барселону», поскольку предложений от клуба не поступало.

Первым шагом должен был стать звонок от Лапорты и извинения, но его так и не последовало. Спустя полтора года отношения игрока с президентом «Барселоны» остаются натянутыми – Месси считает, что Лапорта использовал его как инструмент предвыборной кампании.

Кроме того, после победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Проект «ПСЖ» кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта хочет обсудить возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2023 года.

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