Месси останется в «ПСЖ» еще на сезон. Он хочет выиграть ЛЧ – проект парижан нравится ему больше, чем у «Барсы» (Relevo)

Лионель Месси не покинет « » летом 2023 года.

Президент клуба во время ЧМ-2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение о том, что Месси проведет в клубе еще один сезон.

По информации Relevo, Месси никогда не был близок к возвращению в «Барселону», поскольку предложений от клуба не поступало.

Первым шагом должен был стать звонок от Лапорты и извинения, но его так и не последовало. Спустя полтора года отношения игрока с президентом «Барселоны» остаются натянутыми – Месси считает, что Лапорта использовал его как инструмент предвыборной кампании.

Кроме того, после победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть еще одну чемпионов. Проект « » кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что хочет обсудить возвращение в «Барселону». Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2023 года.