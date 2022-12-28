Защитник «Барселоны» испытал разочарование в связи с .

«Когда я перешел в «Барселону», то сказал, что наконец-то смогу увидеть Месси. А он просто ушел [из клуба].

Он лучший из всех, кого я видел, и на чемпионате мира ему удалось это доказать. Такой футболист никому бы не помешал!

Если бы я мог подписать лишь одного игрока, я бы выбрал Месси», – сказал Гарсия на стриме Жерара Ромеро.

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