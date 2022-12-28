Эрик Гарсия: «Месси – лучший. Я хотел его увидеть, а он просто ушел из «Барсы». Если бы я мог подписать лишь одного игрока, взял бы его»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эрик Гарсия Футбол

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия испытал разочарование в связи с Лионелем Месси.

«Когда я перешел в «Барселону», то сказал, что наконец-то смогу увидеть Месси. А он просто ушел [из клуба].

Он лучший из всех, кого я видел, и на чемпионате мира ему удалось это доказать. Такой футболист никому бы не помешал!

Если бы я мог подписать лишь одного игрока, я бы выбрал Месси», – сказал Гарсия на стриме Жерара Ромеро.

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28 комментариев

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ZamoRano
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Ответ Vinnipukh Vinni
Из Кубка чемпионов? Не, не выбивало. Один раз Марадона вылетел в первом же круге (уверен, ты знаешь без гугла, кому он слил), а в другой раз - во втором. Как раз Спартаку.
А что ты так привязался к кубку чемпионов? Ты в курсе что при старом формате наша борса не выиграла бы лч 2009 и 2015? Если ты придерживаешься этой логики, вычитай эти трофеи. Бавария есть Бавария, и Марадона с Наполи ее выбивал. Пиковую причем.
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Владимир Владимир
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Ответ Vinnipukh Vinni
Когда некоторым кадрам прилетал вопрос "а побеждал ли Марадона в КЕЧ", они рассказывали, что это фигня, что для признания Месси надо ЧМ взять. И вот ЧМ в взят. Теперь, оказывается, всё-таки главный измеритель это ЛЧ ))) В ЛЧ Месси побеждал и не раз. Так что уже без разницы, получится у него ПСЖ привести к победе или нет. Это пусть Мбаппе попробует впервые в карьере добраться до ушастого, его надо оценивать.
Ну, если мы будем брать за мерило истины мнение толпы, то правду так и не узнаем. А правда в том, что уровень нынешнего ЧМ всё-таки не ровня ЛЧ, хотя бы потому, что раньше клубы из-за правила Босмана не могли собирать лучших футболистов, да и, в принципе, футболистов, так как им хочется (а не приходится), а вот на ЧМ они как раз всегда были вместе друг с другом в топовых составах. Да, раньше ЧМ был самым классным с точки зрения качества футбольным турниром. И вот прошло время, правило Босмана кануло в лету, вырос уровень тактический и физический, уровень подготовки, да и уровень сопротивления вместе с ним - банально больше тренировок с новыми технологиями и, вуаля - клубный футбол уходит в ещё больший отрыв.

Месси побеждал в ЛЧ, но последний раз это было в 2015 году. А если он до сих пор лучший игрок мира, то должен продемонстрировать это в самом сложном соревновании, имея партнёров не слабее, чем у главных претендентов на титул. Вся игра и так под него выстроена, он делает все, что хочет, команда делает все, чтобы ему было комфортно - бери да доказывай в лучшем турнире, что ты здесь и сейчас лучший.
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Добрый Ретроград
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Ответ Sevuska
мессе не ушёл . Его выперли как ссаного кота за пешеходство и плохие результаты. Из сборной тоже выкинут так как нет у него 100% реализации левых пенок .
Вы что сегодня все, что-то несвежее съели)
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Не знаю что такое Требл
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Ответ Экспертное мнение
Просто напоминаю залетевшим сюда хейтерам: Месси - чемпион мира. Спасибо за внимание! Свободны)
😆
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Vinnipukh Vinni
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Ответ ZamoRano
Наполи праймовую Баварию и Милан выбивало, куда уж там нашему мессе до такого(((
Из Кубка чемпионов? Не, не выбивало. Один раз Марадона вылетел в первом же круге (уверен, ты знаешь без гугла, кому он слил), а в другой раз - во втором. Как раз Спартаку.
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Эрик, сам бы свалил.. защитник уровня ФНЛ
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Чемпионов мира много.
О, да. А пока у Месси не было Кубка мира, чемпионов мира было мало, и без этого титула Месси для признания хейтеров было никак не обойтись. А теперь чемпионов мира внезапно стало много )))
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ZamoRano
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Ответ Экспертное мнение
Капитуляция принята.
Ммм, интересные у вас с ашотом ролевые игры, ты неприступный Карабах, а он неистовые дашнаки?
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ZamoRano
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Ответ Vinnipukh Vinni
Наполи до таких клубов не добиралось, оно сразу Спартаку сливало.
Наполи праймовую Баварию и Милан выбивало, куда уж там нашему мессе до такого(((
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Владимир Владимир
Скоро Лига Чемпионов - самый конкурентоспособный футбольный турнир в мире. Будем оценивать там.
Когда некоторым кадрам прилетал вопрос "а побеждал ли Марадона в КЕЧ", они рассказывали, что это фигня, что для признания Месси надо ЧМ взять. И вот ЧМ в взят. Теперь, оказывается, всё-таки главный измеритель это ЛЧ )))
В ЛЧ Месси побеждал и не раз. Так что уже без разницы, получится у него ПСЖ привести к победе или нет. Это пусть Мбаппе попробует впервые в карьере добраться до ушастого, его надо оценивать.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ ZamoRano
Интересно, а Наполи с Марадоной пригрывало 2-8?..
Наполи до таких клубов не добиралось, оно сразу Спартаку сливало.
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Ответ ZamoRano
Ты читала все шесть тысяч моих комментариев, плачу от умиления... Куда пряник скинуть?
Капитуляция принята.
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ZamoRano
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Ответ Экспертное мнение
Риторика у тебя знатно ослабела однако)) Раньше на каждом углу орал, Марадона чемпион мира. Сейчас ты поинтереснее затанцевал, изворачиваться приходится.
Ты читала все шесть тысяч моих комментариев, плачу от умиления... Куда пряник скинуть?
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Ответ ZamoRano
Интересно, а Наполи с Марадоной пригрывало 2-8?..
Риторика у тебя знатно ослабела однако)) Раньше на каждом углу орал, Марадона чемпион мира. Сейчас ты поинтереснее затанцевал, изворачиваться приходится.
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ZamoRano
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Интересно, а Наполи с Марадоной пригрывало 2-8?..
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ZamoRano
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Ответ Экспертное мнение
Просто напоминаю залетевшим сюда хейтерам: Месси - чемпион мира. Спасибо за внимание! Свободны)
Да помним мы про катарца30, не нервничай)
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Экспертное мнение
Просто напоминаю залетевшим сюда хейтерам: Месси - чемпион мира. Спасибо за внимание! Свободны)
Чемпионов мира много.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Великий Алонсо
Стадо, как же вы надоели со своим Месси, блевать тянет
Блюй, не стесняйся. После ЧМ отходосы у фанатов Кринжиано будут долгими
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Sanjario
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Как бы ни было грустно от того что не было прощания на Камп Ноу, на долгосрочный контракт в Барселону Месси не пойдет...
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Кирилл
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Ответ Sevuska
мессе не ушёл . Его выперли как ссаного кота за пешеходство и плохие результаты. Из сборной тоже выкинут так как нет у него 100% реализации левых пенок .
Куда уж ему до любимого вами суперкрасивого фрукта - всего лишь выиграл чемпионат мира по футболу, а не уезжает в Саудовскую Аравию доигрывать.
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Гегенпрессинг Рангника
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Тен Хаг о Роналду: если бы я мог выкинуть одного игрока это был бы Роналду
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Владимир Владимир
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Скоро Лига Чемпионов - самый конкурентоспособный футбольный турнир в мире. Будем оценивать там.
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Экспертное мнение
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Просто напоминаю залетевшим сюда хейтерам:

Месси - чемпион мира.

Спасибо за внимание! Свободны)
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Великий Алонсо
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Стадо, как же вы надоели со своим Месси, блевать тянет
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Sevuska
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мессе не ушёл .
Его выперли как ссаного кота за пешеходство и плохие результаты.
Из сборной тоже выкинут так как нет у него 100% реализации левых пенок .
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