Эрик Гарсия: «Месси – лучший. Я хотел его увидеть, а он просто ушел из «Барсы». Если бы я мог подписать лишь одного игрока, взял бы его»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия испытал разочарование в связи с Лионелем Месси.
«Когда я перешел в «Барселону», то сказал, что наконец-то смогу увидеть Месси. А он просто ушел [из клуба].
Он лучший из всех, кого я видел, и на чемпионате мира ему удалось это доказать. Такой футболист никому бы не помешал!
Если бы я мог подписать лишь одного игрока, я бы выбрал Месси», – сказал Гарсия на стриме Жерара Ромеро.
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Месси побеждал в ЛЧ, но последний раз это было в 2015 году. А если он до сих пор лучший игрок мира, то должен продемонстрировать это в самом сложном соревновании, имея партнёров не слабее, чем у главных претендентов на титул. Вся игра и так под него выстроена, он делает все, что хочет, команда делает все, чтобы ему было комфортно - бери да доказывай в лучшем турнире, что ты здесь и сейчас лучший.
В ЛЧ Месси побеждал и не раз. Так что уже без разницы, получится у него ПСЖ привести к победе или нет. Это пусть Мбаппе попробует впервые в карьере добраться до ушастого, его надо оценивать.
Месси - чемпион мира.
Спасибо за внимание! Свободны)
Его выперли как ссаного кота за пешеходство и плохие результаты.
Из сборной тоже выкинут так как нет у него 100% реализации левых пенок .