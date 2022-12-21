Верон считает Мбаппе игроком уровня Месси и Роналду: «Он займет особое место в футболе, если по-настоящему захочет»

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Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон сравнил Килиана Мбаппе с Лионелем Месси.

– Финал ЧМ-2022 – лучший, что я когда-либо видел! И, думаю, многие так считают. И то, что Килиан Мбаппе, оформив хет-трик в финале, реализовав пенальти в послематчевой серии, не выиграл, поражает. Футбол порой удивителен. Он непредсказуем благодаря многим факторам.

Если Мбаппе по-настоящему этого захочет, настроится на это, то, я уверен, сможет занять особе место в футболе после ухода Месси и Роналду.

– Думаете, он игрок такого же уровня?

– Да, – заявил Верон.

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