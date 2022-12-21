Морган о Месси: «Почему он разрешает Мартинесу унижать Мбаппе? Это его партнер по «ПСЖ». Некрасиво»

упрекнул за шутки партнеров по сборной в адрес .

Журналист опубликовал в твиттере фотографию с чемпионского парада в Буэнос-Айресе, на которой Месси стоит рядом с Эмилиано Мартинесом, держащим куклу младенца с лицом Килиана Мбаппе.

«Почему Месси позволяет Мартинесу так издеваться над Мбаппе и унижать его? Ведь они партнеры по « ». Это так странно и некрасиво», – подписал фотографию Морган.

Ранее в раздевалке после победы в финале ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза