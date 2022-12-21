Морган о Месси: «Почему он разрешает Мартинесу унижать Мбаппе? Это его партнер по «ПСЖ». Некрасиво»
Пирс Морган упрекнул Лионеля Месси за шутки партнеров по сборной в адрес Килиана Мбаппе.
Журналист опубликовал в твиттере фотографию с чемпионского парада в Буэнос-Айресе, на которой Месси стоит рядом с Эмилиано Мартинесом, держащим куклу младенца с лицом Килиана Мбаппе.
«Почему Месси позволяет Мартинесу так издеваться над Мбаппе и унижать его? Ведь они партнеры по «ПСЖ». Это так странно и некрасиво», – подписал фотографию Морган.
Ранее в раздевалке после победы в финале ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».
Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза
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