Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватить плакать»: «Примите, что Месси лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок»
Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватить плакать».
На данный момент петицию подписали уже почти 250 тысяч человек. Вероятно, это ответ аргентинцев на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022.
«После нашей победы в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира.
Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок», – говорится в тексте.
Месси , мой отец родной,
На фига родня такая ,
Лучше будут сиротой!
Киллиан Мбаппе
И вы считаете это нормальным?
Ну СМИ увидели кликбейтный заголовок... и давай его теражировать.
В мире 8+ миллиардов людей, каждому не угодишь. Так что пусть делают то, чего желают сами. Они заслужили.
А так, согласна, это ноющее меньшинство. Хотя и во французской прессе кое-что подобное проскакивало. Но я не имела в виду всю страну, не придирайтесь к словам.
Ответ аргентинцев симметричен и правилен - на том же ресурсе, на котором появилась петиция о переигровке.
Если нет того, то зачем ноет Франция и фанаты Роналду????)))
Всё. История написано уже золотыми буквами, АРГЕНТИНА ЧЕМПИОН 2022.
Живешь ненавистью к Роналду
И еще других называешь хейтерами и сектантами😄🤡
Обиженный
мбаппе уже сейчас лучший в мире, а месси ему как бестолковый дядя с завышенным чсв