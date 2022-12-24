Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватить плакать»: «Примите, что Месси лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок»

Аргентинцы запустили петицию « , хватить плакать».

На данный момент петицию подписали уже почти 250 тысяч человек. Вероятно, это ответ аргентинцев на петицию французов с требованием переиграть финал .

«После нашей победы в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что – чемпион мира.

Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок», – говорится в тексте.