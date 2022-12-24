Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватить плакать»: «Примите, что Месси лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватить плакать».

На данный момент петицию подписали уже почти 250 тысяч человек. Вероятно, это ответ аргентинцев на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022.

«После нашей победы в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира.

Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок», – говорится в тексте.

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89 комментариев

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Spartakus1984
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Петиция Аргентины такая же смешная как и петиция Франции.
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Mukunku 64
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Аргентина мне как мать родня,
Месси , мой отец родной,
На фига родня такая ,
Лучше будут сиротой!
Киллиан Мбаппе
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pont77
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Ответ SlevinKelevra8
Для болельщиков команды, которая по ходу чемпионата два раза вела 2:0 и оба раза чуть не проиграла, а до этого еще и проиграла целой Саудовской Аравии, очень умное поведение. Примерно как у их вратаря на награждении. Видно нация такая... Развитая.
А нация которая оставила более 300к подписей с петицией переиграть финал какая?
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Я Гражданин Мира
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Ответ vrisimo
У меня? Помоему у аргентинцев!
Это вы их назвали бальбанами а не они вас .
И вы считаете это нормальным?
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Extrim
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Ответ AF007
С той Бразилией и Комбаров три ЧМ бы выиграл. Тем более не три, а два по сути, в 62-м твой Пеле полтора матча за весь турнир сыграл
Ну так Пеле выиграл три ЧМ ? Это факт,мог бы и четыре раза ,если бы в 66-м слепого судью не назначили бы на их матч
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moldfan
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Кто не признает Аргентину ЧМ ? Какие-то пару смешных человек, создали петицию, основания для которых вообще никакого нет. Ну разве что еще какое-то незначительное кол-во таких-же смешных людей.

Ну СМИ увидели кликбейтный заголовок... и давай его теражировать.
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Borodakley
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Клоуны
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mallowan
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Во главе этого списка идиотов должен как пример главного быдларя Мартинес стоять,.
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Айлин 1990
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Ответ vrisimo
Они не первые и не последние! Как клоуны себя вести не надо!
Когда станешь Чемпионом Мира. Тогда будешь решать, как надо себя вести и как не надо.
В мире 8+ миллиардов людей, каждому не угодишь. Так что пусть делают то, чего желают сами. Они заслужили.
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SlevinKelevra8
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Для болельщиков команды, которая по ходу чемпионата два раза вела 2:0 и оба раза чуть не проиграла, а до этого еще и проиграла целой Саудовской Аравии, очень умное поведение. Примерно как у их вратаря на награждении. Видно нация такая... Развитая.
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Caterina
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Ответ Полуэктов Пётр
Где прям "Франция" ноет о судействе? Прям вот ФРАНЦИЯ? Ни как команда, ни как страна - они не ноют ни о чем и очень достойно приняли это обидное поражение. То, что там создали петицию и под ней собралось 200к подписей всяких шутников, ну так и что с того? Сколько из них французов, во первых. А во вторых, даже если 100к наберется, то это примерно 0.2% населения страны. Очевидно, что это достаточно для заявления "Франция ноет о судействе", да?
Ну вы посмотите, на что я ответила.
А так, согласна, это ноющее меньшинство. Хотя и во французской прессе кое-что подобное проскакивало. Но я не имела в виду всю страну, не придирайтесь к словам.

Ответ аргентинцев симметричен и правилен - на том же ресурсе, на котором появилась петиция о переигровке.
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vrisimo
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Ответ Айлин 1990
Аргентина Чемпион и точка. Кто что говорит это уже впустую. Они официально ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Они не первые и не последние! Как клоуны себя вести не надо!
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Spiker1606
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Ответ Hella black
Где подпись ✍🏼 поставить
Где подпись поставить на то, что ФИФА подарила победу Аргентине?
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Айлин 1990
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Скажите мне или покажите мне, того бессмертного кто может отобрать у Аргентины Чемпионство?????))))

Если нет того, то зачем ноет Франция и фанаты Роналду????)))

Всё. История написано уже золотыми буквами, АРГЕНТИНА ЧЕМПИОН 2022.
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alex savca
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Teperi ponyatno pocemu messi takoi protivnii. Prosto u nih vesi narod takoi🤷
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Айлин 1990
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Аргентина Чемпион, Чемпион на зло всем Аргентина Чемпион .😁
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vatto
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совсем му..ки что ли?....ну ладно вратарь умом не блещет...ну остальные стадо что ли?....
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Сергей Лимонников
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Ответ OneMind
И даже после своего комментария, ты наверняка один из тех, кто считает аргентинцев быдлом))
Ну они и вели себя как быдло весь турнир. Так что к чему твой вопрос?
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Игорь Климов
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Ответ Zatvornick
367анb1 мбаппе уже сейчас лучший в мире, а месси ему как бестолковый дядя с завышенным чсв
Чего ты здесь несёшь?
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инок
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Может и нам написать петицию, чтобы чемпионство вручили сборной России)
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Lana Rhoades
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Ответ GuruFutbola
Подписал, все по факту
Вот глядя на твои комментарии и картинки, сразу видно что сектант ненормальный
Живешь ненавистью к Роналду
И еще других называешь хейтерами и сектантами😄🤡
Обиженный
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vrisimo
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Ответ Я Гражданин Мира
У вас проблема с воспитаниям?
У меня? Помоему у аргентинцев!
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Андрей Долгов
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Одни ведут себя по свински,и вторые не отстают
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Айлин 1990
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Ответ Caterina
Тут можно подписать) https://www.change.org/p/france-stop-crying
Тоже подпишусь. Пусть затмит Французкий плачь, количество подписей за Аргентину. )))
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Zatvornick
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367анb1
мбаппе уже сейчас лучший в мире, а месси ему как бестолковый дядя с завышенным чсв
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