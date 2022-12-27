«МЮ» не будет покупать новых игроков зимой. Возможны только аренды (Daily Mail)

« » не сможет купить новых футболистов в январе.

Как пишет Daily Mail, английский клуб не будет приобретать новых игроков в ходе зимнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» сможет усилиться только через аренды.

Это связано с тем, что семья Глейзеров хочет продать «Манчестер Юнайтед» и ищет для клуба покупателей.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!