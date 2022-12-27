«МЮ» не будет покупать новых игроков зимой. Возможны только аренды (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» не сможет купить новых футболистов в январе.
Как пишет Daily Mail, английский клуб не будет приобретать новых игроков в ходе зимнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» сможет усилиться только через аренды.
Это связано с тем, что семья Глейзеров хочет продать «Манчестер Юнайтед» и ищет для клуба покупателей.
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2. Новые владельцы покупают перспективного напа из Аль-Насра.
3. Тен Хаг на бирже труда.
Уверен, что Юнайтед за такую цену Гапко не отдали бы.
А Фернандес слишком переоценён. Ну не стоит он и 70, не то что 120.
Из-за этих переплат в клуб тяжело кого-то привлечь без космической зарплаты.
Пора излечивать клуб.
Наконец-то похожие на правду новости, а не эти ваши Гапко + Фернандес за 200 лям и прочий бред сумасшедшего.
Глянь отчётность с убытком 150 млн и остатком денег 20 млн и вопросы отпадут.
Гакпо не нужен юнайтед и Эрику, потому и не купили. Владельцы в данном случае ни при чем
Слышал, что у него главный инсайдер был Райола и после его смерти стало тяжело с эксклюзивами, вот он и переквалифицировался в "агрегатор".