«МЮ» не будет покупать новых игроков зимой. Возможны только аренды (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Глейзеры деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» не сможет купить новых футболистов в январе.

Как пишет Daily Mail, английский клуб не будет приобретать новых игроков в ходе зимнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» сможет усилиться только через аренды.

Это связано с тем, что семья Глейзеров хочет продать «Манчестер Юнайтед» и ищет для клуба покупателей.

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45 комментариев

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Костя Токарев
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У Саудовцев говорят есть перспективный игрок, португалец, играет в нападении, как раз может помочь закрыть проблемную позицию, может возьмут на полгода?
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ivan_krylov
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1. Глейзеры продают МЮ владельцам Аль-Насра.
2. Новые владельцы покупают перспективного напа из Аль-Насра.
3. Тен Хаг на бирже труда.
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Yeti_17
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Ответ Paradisemon
6 ярдов за историю и клуб апл.0 за результат
Факт. Однако, результат можно за пару лет сделать, а историю поправить (как бы тут не приплести) или написать новую - дело поколений.
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frog19
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Ну и Роналду оказался то прав. Глейзерам насрано на МЮ.
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Ola BP
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Ответ Ksandvankneshas
Сюрприз(нет). Наконец-то похожие на правду новости, а не эти ваши Гапко + Фернандес за 200 лям и прочий бред сумасшедшего.
Как бы это странно не звучало, но я рад.
Уверен, что Юнайтед за такую цену Гапко не отдали бы.
А Фернандес слишком переоценён. Ну не стоит он и 70, не то что 120.
Из-за этих переплат в клуб тяжело кого-то привлечь без космической зарплаты.
Пора излечивать клуб.
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ Paradisemon
Главное сильно не удивляйся и не гори когда Гакпо 20 г+п будет делать в ливерпуле и Антони дай бог чтобы 10 сделал
Обещаю, не буду.
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Paradisemon
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Да, причём я в ней с лета, с самого первого слуха
Главное сильно не удивляйся и не гори когда Гакпо 20 г+п будет делать в ливерпуле и Антони дай бог чтобы 10 сделал
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Paradisemon
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Ответ Forza
Господи, клуб на грани банкротства за 6 ярдов не покупают
6 ярдов за историю и клуб апл.0 за результат
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ Paradisemon
А ты из секты гакпо не нужен мю ясно🤡
Да, причём я в ней с лета, с самого первого слуха
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Ksandvankneshas
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Сюрприз(нет).
Наконец-то похожие на правду новости, а не эти ваши Гапко + Фернандес за 200 лям и прочий бред сумасшедшего.
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ Forza
Господи, клуб на грани банкротства за 6 ярдов не покупают
Так а никто не покупает. Пока хотелки озвучены.
Глянь отчётность с убытком 150 млн и остатком денег 20 млн и вопросы отпадут.
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Paradisemon
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Сдулся в качестве информации, стал тупо агрегатором чу жих слухов. Гакпо не нужен юнайтед и Эрику, потому и не купили. Владельцы в данном случае ни при чем
А ты из секты гакпо не нужен мю ясно🤡
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Forza
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Клуб на грани банкротства, денег физически нет. Никто и не сомневался
Господи, клуб на грани банкротства за 6 ярдов не покупают
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Александра Александрова
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Главное усиление это то что гиену неблагодарную выпнули навсегда ))))
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ Paradisemon
А в чём Романо сдулся?У Гакпо такой же агент как и у Тен Хага очевидно что если бы у мю были нормальные владельцы гакпо был бы куплен летом
Сдулся в качестве информации, стал тупо агрегатором чу жих слухов.
Гакпо не нужен юнайтед и Эрику, потому и не купили. Владельцы в данном случае ни при чем
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Марат Романов
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Так уже потратил Тен хаг кучу денег.нужен был форвард ,купили зачем то вингера уровня эланги за 100 лямов.так что владельцев можно понять ,влито огромное колличество бабла ,а результат как был 0 ,так и есть
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Paradisemon
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Романо совсем сдулся в последнее время
А в чём Романо сдулся?У Гакпо такой же агент как и у Тен Хага очевидно что если бы у мю были нормальные владельцы гакпо был бы куплен летом
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ ta-tosha
Романо не сдулся. Он просто начат тупо монетизировать свое имя. История с динамовским армянином тому яркое подтверждение. Сколько агенты ему интересно занесли?
Не знаю историю. Но он начал спамить и кидать непроверенную инфо для количества. Это и есть сдулся.
Слышал, что у него главный инсайдер был Райола и после его смерти стало тяжело с эксклюзивами, вот он и переквалифицировался в "агрегатор".
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Pushkin_CR7
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Ответ Ебздрогыч
Например, одного перспективного форварда из Аль-Насра...
В МЮ теперь нужны деньги владельцев Аль-Насра.
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Классный руководитель
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Игроки в Аяксе закончились?
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ta-tosha
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Романо совсем сдулся в последнее время
Романо не сдулся. Он просто начат тупо монетизировать свое имя. История с динамовским армянином тому яркое подтверждение. Сколько агенты ему интересно занесли?
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Direct free kick
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Ответ шампион
Получается, КриРо своим интервью сподвиг Глейзеров к продаже. До этого никаких поползновений семейка не делала.
Неблагодарные конвертики, белфастгёрли, димки это оценить не способны
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шампион
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Получается, КриРо своим интервью сподвиг Глейзеров к продаже. До этого никаких поползновений семейка не делала.
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Sergey Kuznetsov
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Ответ Direct free kick
каждому свой сир
воистину
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Direct free kick
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Ответ Sergey Kuznetsov
Ливерпулю достаточно наследия Сира Кенни Далглиша
каждому свой сир
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