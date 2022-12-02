Болт о продаже «МЮ»: «Как болельщик, я долго ждал этого. После интервью Роналду я был удивлен, что клуб не продвинулся в технологическом плане»

Усэйн Болт поделился мнением о возможной продаже .

«Как и любой болельщик «МЮ», я долго ждал этого. Фанаты говорили об этом в течение многих лет.

После ухода клуб переживал много подъемов и спадов. После того, что Криштиану сказал в интервью, я, как болельщик, был удивлен, что клуб не продвинулся в технологическом плане, чтобы стать лучше и помочь игрокам двигаться вперед.

Надеюсь, новые владельцы придут и будут развивать клуб в нужном направлении», – сказал Болт.

«МЮ» может быть продан к весне. Новым владельцам придется потратиться на срочные работы на «Олд Траффорд»

Фанаты «МЮ» – Глейзерам: «Вы сделали заявление, которое болельщики ждали 17 лет. Настоятельно призываем вас продать клуб быстро – в футболе промедления губительны»

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