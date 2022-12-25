«Челси» лидирует в гонке за Гвардиола (Николо Скира)

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

Защитник Йошко Гвардиол остается главной целью «Челси».

По данным инсайдера Николо Скиры, лондонский клуб лидирует в гонке за 20-летнего защитника «РБ Лейпциг».

Ранее была информация, что «Манчестер Сити» предложил более 100 млн евро за Гвардиола, «Челси» – 95 млн, «МЮ» – 90 млн.

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14 комментариев

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5rnk2r9wwp
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Ответ charly001
Челси каждое ТО будет брать центрдефа?
Ну, сити так и делает )
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charly001
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Челси каждое ТО будет брать центрдефа?
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Master Slova
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После унижения от Месси, за ним не может быть никакой гонки
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Алекс Самойлов
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Ответ 6rpvsqvwtj
Еще и бадиашилья
Какая такая Бадиашилья???
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Okaka
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Защита на века
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Ванька-Манька
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Перейдёт в Челси и может прощаться с карьерой, как Кулебяка, Кукарекурелья, Фо́фан и прочие
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Кукич
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Скажите Боули что это не тот Гвардиола
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хавбек+
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Лейпциг молодцом обычных защитников продают по 60 -100 млн
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nick-basil
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Методы команды Абрамовича разительно отличаются. Сейчас тут падкие на все яркое и пестрое.
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6rpvsqvwtj
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Ответ Абдул Абакаев
вслед за Кулибали Фофана и Кукурельи ещё и Гвардиол?
Еще и бадиашилья
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Никита Самарин
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Если Гвардиол перейдёт в Челси, то от этого больше выиграет клуб, чем игрок.
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mqh9pzrxgf
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Челси просто бросается на все что есть слухи)
До сих пор не пойму зачем они за кукурелью вывали 65 лямов. При том что у них был чилвел, который в итоге играет когда здоров. Да и самого бена брал за бешеные бабки, да и аспи вполне может эту позицию закрывать
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Roman
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Мечта Должуна скоро осуществиться. Он увидит Гвардиола в Челси
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Абдул Абакаев
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вслед за Кулибали Фофана и Кукурельи ещё и Гвардиол?
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