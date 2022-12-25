«Челси» лидирует в гонке за Гвардиола (Николо Скира)
Защитник Йошко Гвардиол остается главной целью «Челси».
По данным инсайдера Николо Скиры, лондонский клуб лидирует в гонке за 20-летнего защитника «РБ Лейпциг».
Ранее была информация, что «Манчестер Сити» предложил более 100 млн евро за Гвардиола, «Челси» – 95 млн, «МЮ» – 90 млн.
До сих пор не пойму зачем они за кукурелью вывали 65 лямов. При том что у них был чилвел, который в итоге играет когда здоров. Да и самого бена брал за бешеные бабки, да и аспи вполне может эту позицию закрывать