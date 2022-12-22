Гвардиол может перейти в «Реал». Клуб давно следит за защитником (Marca)

« » заинтересован в трансфере .

Как сообщает Marca, мадридский клуб уже давно следит за защитником «РБ Лейпциг» и сборной . Гвардиол выделялся еще по игре в загребском «Динамо», но полтора сезона в Бундеслиге и ЧМ-2022 убедили испанский клуб, что хорват может стать одним из лучших центральных защитников в мире.

Проблемой может стать тот факт, что « » нет необходимости обязательно продавать Гвардиола, поэтому клуб может выставить высокую цену на игрока.

Ранее сообщалось, что мадридцы сделали немецкому клубу предложение о трансфере на сумму 90 миллионов евро, а самому защитнику предложили зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

«Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 110 млн евро с учетом бонусов за Гвардиола. Пеп общался с защитником (Foot Mercato)