«Челси» обсуждает с «Монако» трансфер защитника Бадиашиле за 35 млн евро
«Челси» заинтересован в приобретении левого центрального защитника.
По данным The Athletic, ведущим кандидатом на данный момент является Бенуа Бадиашиле из «Монако». Стороны ведут переговоры, и ожидается, что 21-летний футболист перейдет в лондонский клуб за 35 млн евро в ближайшие недели.
Также внимание «синих» привлекли Эван Ндика из «Айнтрахта» и Пьеро Инкапиэ из «Байера». Вдобавок «Челси» все еще сохраняет интерес к Йошко Гвардиолу («Лейпциг»), но растущая стоимость хорватского игрока вынудила команду АПЛ искать другие варианты.
В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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