«Челси» обсуждает с «Монако» трансфер защитника Бадиашиле за 35 млн евро

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«Челси» заинтересован в приобретении левого центрального защитника.

По данным The Athletic, ведущим кандидатом на данный момент является Бенуа Бадиашиле из «Монако». Стороны ведут переговоры, и ожидается, что 21-летний футболист перейдет в лондонский клуб за 35 млн евро в ближайшие недели.

Также внимание «синих» привлекли Эван Ндика из «Айнтрахта» и Пьеро Инкапиэ из «Байера». Вдобавок «Челси» все еще сохраняет интерес к Йошко Гвардиолу («Лейпциг»), но растущая стоимость хорватского игрока вынудила команду АПЛ искать другие варианты.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Born is the King
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Да лучше кого из академии потянуть, чем весь средний неликвид тянуть в команду
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JuVero
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Ответ semavin-k
Я что то не понимаю, или Монако в бундеслиге играет?
Да, Байер Монако
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Константин Вит
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Не понимаю пока надобность именно в этом игроке. Я бы лучше на месте Челси вместо этого защитника дал возможность Колвиллу, также молодой, да и в добавок левоногий
+4
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semavin-k
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Я что то не понимаю, или Монако в бундеслиге играет?
+11
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QWertY
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Тед Лассо продолжает набирать шлак. У него есть единственный шанс спасти положение -подписать Кришти
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*MVP*
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что-то слабо верится, что он потянет.
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Ashan Sorokin
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Ответ леннорыч-абрамович
Бакайоко 2.0
Он вроде опорником был
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Azat CHELSEA
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Ответ леннорыч-абрамович
Бакайоко 2.0
Нет Джилабоджи 2.0))
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Акира_1
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Ответ леннорыч-абрамович
Бакайоко 2.0
Ну лучше все равно, чем Йошка за сотку.
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леннорыч-абрамович
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Бакайоко 2.0
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