«Челси» обсуждает с «Монако» трансфер защитника Бадиашиле за 35 млн евро

« » заинтересован в приобретении левого центрального защитника.

По данным The Athletic, ведущим кандидатом на данный момент является Бенуа Бадиашиле из « ». Стороны ведут переговоры, и ожидается, что 21-летний футболист перейдет в лондонский клуб за 35 млн евро в ближайшие недели.

Также внимание «синих» привлекли Эван Ндика из «Айнтрахта» и Пьеро Инкапиэ из « ». Вдобавок «Челси» все еще сохраняет интерес к Йошко Гвардиолу (« »), но растущая стоимость хорватского игрока вынудила команду искать другие варианты.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.