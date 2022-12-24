Французская газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года.

В сборную, в частности, вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и лучший бомбардир турнира в Катаре Килиан Мбаппе.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Защитники: Кайл Уолкер (Англия, « »), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, « »), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, « »).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, « »), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси ( , «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).