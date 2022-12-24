Месси, Бензема, Мбаппе, Модрич, Куртуа, Гвардиол, ван Дейк – в символической сборной 2022 года от L’Equipe
Французская газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года.
В сборную, в частности, вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и лучший бомбардир турнира в Катаре Килиан Мбаппе.
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).
Защитники: Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
2) Наличию Ван Дайка можно только поражаться. После травмы он и близко не вышел на свой прежний уровень. Прошлый сезон провел нормально, но не более того. На ЧМ ничего не показал.
3) Почему Каземиро, а не Кроос? Каземиро топовый игрок, но выбирают сборную года, а не прошлого сезона. В этом сезоне Каземиро не то чтобы нашёл себя в МЮ, ну и на ЧМ ничего особо не показал.