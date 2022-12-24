Месси, Бензема, Мбаппе, Модрич, Куртуа, Гвардиол, ван Дейк – в символической сборной 2022 года от L’Equipe

Теги ПСЖ Карим Бензема Милан Манчестер Юнайтед Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич ЧМ-2022 Кайл Уокер Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Вирджил ван Дейк РБ Лейпциг Каземиро Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Йошко Гвардиол Футбол

Французская газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года.

В сборную, в частности, вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и лучший бомбардир турнира в Катаре Килиан Мбаппе.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Защитники: Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жечка Дырова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Не поставить проведший великую ЛЧ Алабу или Милитао ошибка, хотя бы 1 из них достоин
Ну всё таки они достаточно много ошибались и вообще оборона Реала в ЛЧ была скорее слабым местом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Лошков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Холанд? Весь год о нём говорили, кроме декабря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Khairba4i
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рубен Диаш - лучший защитник АПЛ, вместо Ван Дейка точно должен быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
independent_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Холланд где ? Будь Холланд заигран за Англию на ЧМ он бы там 10 голов положил и врятли дал бы Месси и Мбаппе хайпа такого.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stivi M.D.
В чем провалил? Может это он пенку привез аргам? Или во втором голе в чем-то провинился?
От него Месси уходил неоднократно, привез два опасных штрафных, не накрыл передачу на Молину и да, как капитан пошел бить пенальти первым и не забил, во многом из-за этого Нидерланды и проиграли. Ещё и 0 отборов за матч, для него это редкость. Конате хоть и не был основным, но на ЧМ да и в ЛЧ выглядел круче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Том Мунтян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fox_Mulder_12
Где Криштиану? И почему в списке человек, которого не включили даже в 30-ку лучших на ЗМ?
Потому что принцип включения в список на ЗМ за сезон 21/22 отличаются от твоей каши в голове.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jxmazefan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ выходец из убежища
Гвардиол переоценён. Защитник неплохой, но попадание в сборную лучших за год точно не заслуживает.
Есть сомнения, что он неплохой. За сборную прям отвратительно играл
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Жечка Дырова
По твоей логике нужно в команду года весь Реал чтоль засунуть?
Не поставить проведший великую ЛЧ Алабу или Милитао ошибка, хотя бы 1 из них достоин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Блуждающий странник
Ван Дейк и Гвардиол явно лишние в этом списке, остальные по делу. Даже все фанаты Ливерпуля говорили, что Конате лучше Ван Дейка в ЛЧ сезон провел, а на ЧМ Ван Дейк совсем не впечатлил. Матч с Аргентиной провалил
В чем провалил? Может это он пенку привез аргам? Или во втором голе в чем-то провинился?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
1) Что тут делает Гвардиол? Если давать больше баллов за ЧМ( что, наверное, имеет смысл), то тогда уж нужно Гризмана включать. А если ориентироваться на клубный сезон, то Гвардиол ну просто талантливый парень.

2) Наличию Ван Дайка можно только поражаться. После травмы он и близко не вышел на свой прежний уровень. Прошлый сезон провел нормально, но не более того. На ЧМ ничего не показал.

3) Почему Каземиро, а не Кроос? Каземиро топовый игрок, но выбирают сборную года, а не прошлого сезона. В этом сезоне Каземиро не то чтобы нашёл себя в МЮ, ну и на ЧМ ничего особо не показал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Куртуа??? Прикольно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жечка Дырова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Если для вас в основной паре защитников лучшего клуба года нет кандидата, у вас возможно есть проблемы
По твоей логике нужно в команду года весь Реал чтоль засунуть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ван Дейк и Гвардиол явно лишние в этом списке, остальные по делу. Даже все фанаты Ливерпуля говорили, что Конате лучше Ван Дейка в ЛЧ сезон провел, а на ЧМ Ван Дейк совсем не впечатлил. Матч с Аргентиной провалил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ман сити фейк
Ван Дейк за что?
4 финала из 4 вот за что. Нет, надо было клоуна Диаша ставить🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TravenS
А разве они лучше?)
Если для вас в основной паре защитников лучшего клуба года нет кандидата, у вас возможно есть проблемы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ who_to_I
Гвардиол и Эрнандес - за что?
Эрнандес за что?? Человек сделал Милан чемпионом! Его гол Аталанте стал лучшим голом Серии А! Попал во все символические сборные ЧМ, по итогу весь сезон стабильно держал уровень. Везде был лучшим и на групповом этапе ЛЧ и в Серии А и на ЧМ. Вот кто тут лишний это явно Ван Дейк
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Де Брюйне вместе с командой потух, бледная тень прежнего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галым Нуркеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из чемпионов мира всего один - Месси)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ jbcvyx98yg
Где Неймар 😢
Там где должен быть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Гвардиол разве лучше того же Алабы, Милитао или Диаша?
А разве они лучше?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 4_3_3
За финал лч может быть
Милитао тогда заслужил больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси второй половиной года затащил, конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мартинес , Молина , Упамекано , Отаменди , Тэо , Фернандес , Дэ Брёйне , Фодэн , Месси , Мбаппе , Холлан .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Куянец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fox_Mulder_12
Где Криштиану? И почему в списке человек, которого не включили даже в 30-ку лучших на ЗМ?
Ну да просто состав такой ужасный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NURI Galiev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Действительно финал ЧМ был лучшим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий